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Türk Dünyasının Manevi Liderleri Sempozyumu başladı - Son Dakika

Türk Dünyasının Manevi Liderleri Sempozyumu başladı

02.11.2021 18:32
Türk Dünyasının Manevi Liderleri Sempozyumu başladı

Sultanbeyli Belediyesi ve Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen Türk Dünyasının Manevi Liderleri Sempozyumu başladı.

Sultanbeyli Belediyesi ve Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen Türk Dünyasının Manevi Liderleri Sempozyumu başladı. İki gün sürecek sempozyumun açılış oturumu Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Sultanbeyli Belediyesi kültür sanat alanındaki ortaklık ve çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü işbirliğiyle düzenlediği Türk Dünyasının Manevi Liderleri Sempozyumu başladı. 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ve "Hacı Bektaş Yılı" olması nedeniyle düzenlenen sempozyum 2-3 Ekim tarihlerinde Türk dünyası açısından birbirinden önemli akademisyenlerin katılımı ile gerçekleşecek. Sempozyum ile Türk tarihinin ilk dönemlerinden itibaren Osmanlı Dönemi'ni de içine alacak şekilde tespit edilen manevi büyüklerin ele alınması, tanıtılması, hatırlanması ve farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Sempozyumun açılış oturumu Sultanbeyli Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapıldı. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Okan Yeşilot, "Hz. Muhammed (S.A.V.) ve Türkler" başlığıyla gerçekleşen oturumun açılış konuşmasında, "Benim en heyecanlandığım, çok da mutlu olduğum bir sempozyum oldu. Liderler ve önderler dediğimiz zaman önce siyasi liderlerimizi konuşmuş, kitap haline getirmiştik. Onları asıl yetiştiren ise arkalarındaki manevi güçtü. Anadolu'yu yurt yapan o fikri akım, maneviyat, bizim için çok önemliydi. Bugün dünyada çok önemli isimler olarak geçen büyüklerimizi biraz daha derinlemesine öğrenmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak istedik. Bu insanların büyük olmasının nedeni merkeze yakın olmaları, Efendimiz Hz. Muhammed'e yakın olmaları, onun aşkıyla yanmaları gerek ki heyetimizle birlikte tespit ettiğimiz kadarıyla önce Efendimizden başlayıp sonra şüphesiz çok daha fazla manevi büyüğümüz var, çok şükür ki var. Zaman içerisinde inşallah sempozyumumuz onların da konuşulmasına vesile olur. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçen hocalarıma şükranlarımı sunuyorum. Bize ev sahipliği yaparak her türlü desteği veren Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'e çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Sempozyumda konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Türk tarihinde, medeniyetinde ilmin, ilim erbabının ve kültürel mirasın çok önemli bir yere sahip olduğuna değinerek, "Ecdadımız dünyada sadece fetih kabiliyetiyle değil, devlet kurma maharetiyle de kendine özgüdür. Bu devletler sadece kılıçla, savaşlarla, mücadeleyle kurulmamıştır, asıl büyük ve kalıcı fetih gönüllerde gerçekleşmiştir. Er meydanlarında şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla kazandığımız zaferler Ahmet Yesevi Hocalarla, Yunus'larla, Ahi Evran'larla, Hacı Bektaş'larla ve daha nice evliyanın, münevverin sözleriyle kalıcı hale gelmiştir. Coğrafyamızın manevi liderlerinin izinde yürürken aynı zamanda kadim medeniyetimizin de izini sürdüğümüzü her fırsatta tecrübe ediyor, kültürel mirasımızı genişletmek için gerçekleştirdiğimiz bu programlarla geçmişimize ışık tutmayı da ihmal etmiyoruz. 2021'in son aylarına girmişken önemli isimleri andığımız bu yılın böylesine vizyoner bir sempozyumla taçlandırılmasını da çok anlamlı bulduğumu ifade etmek istiyorum. Özellikle bu programın düzenlenmesinde emeği geçen Marmara üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'ne ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bilgi birikimlerini bizlere aktaracak hocalarıma şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Mustafa Fayda'nın oturum başkanlığında Prof. Dr. Gülgün Uyar, "Hz. Muhammed'in Önderliği" ve Doç. Dr. Osman Sezgin "Kültürel Psikoloji Açısından Peygamber (Hz. Muhammed) Sevgisi" konularını ele aldı. Aynı gün Marmara Üniversitesi İbrahim Üzümcü Kültür Merkezi'nde yapılan birinci oturum ise Prof. Dr. Okan Yeşilot oturum başkanlığında Prof. Dr. Tufan Gündüz, Prof. Dr. Ali Duymaz, Prof. Dr. Ömer S. Hunkan ve Doç. Dr. Yusuf Avcı'nın katılımlarıyla gerçekleşti.

Sempozyumun 2., 3. ve son oturumu 3 Kasım Çarşamba günü Marmara Üniversitesi İbrahim Üzümcü Kültür Merkezi'nde devam edecek.

(İHA)

Türk Dünyasının Manevi Liderleri Sempozyumu başladı
Türk Dünyasının Manevi Liderleri Sempozyumu başladı
Türk Dünyasının Manevi Liderleri Sempozyumu başladı

Sultanbeyli Belediyesi, Marmara Üniversitesi, Münir Karaloğlu, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk Dünyasının Manevi Liderleri Sempozyumu başladı - Son Dakika


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