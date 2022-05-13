Türk Eczacılar Birliği Başkanı Üney: "Eczaneler sağlık sisteminin kilit taşı" - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Üney: "Eczaneler sağlık sisteminin kilit taşı"

13.05.2022 12:09
Türk Eczacılar Birliği Başkanı Üney: "Eczaneler sağlık sisteminin kilit taşı"

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, "Kovid-19 pandemisi net bir şekilde göstermiştir ki eczacılar sağlık sisteminin sürekliliğinin sağlanmasında ve acil durumlara müdahalede çok önemli bir rol oynamaktadır.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, "Kovid-19 pandemisi net bir şekilde göstermiştir ki eczacılar sağlık sisteminin sürekliliğinin sağlanmasında ve acil durumlara müdahalede çok önemli bir rol oynamaktadır." dedi.

Üney, Eczacılık Günü dolayısıyla Birlik binasında düzenlediği basın toplantısında, eczacıların toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ile daha iyi bir sağlık ortamının tesisi için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

Eczanelerin halka en yakın birinci basamak sağlık kuruluşu ve sağlık sisteminin kilit taşı olduğunu ifade eden Üney, "Kovid-19 pandemisi net bir şekilde göstermiştir ki eczacılar sağlık sisteminin sürekliliğinin sağlanmasında ve acil durumlara müdahalede çok önemli bir rol oynamaktadır." diye konuştu.

Üney, ilaç fiyat kararnamesinin mevcut koşullara hiçbir şekilde uyum sağlamadığını ve güncellenmesi gerektiğini dile getirerek, "Eczanelerimizin artık mevcut ekonomik koşullarda ayakta kalma gücü tükenmiş, eczane ekonomileri sürdürülebilir olmaktan çıkmış ve erimiştir. Eczacıların bu çığlığına acilen yanıt verilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Altyapıdan ve akademik kadrodan yoksun olarak açılan ve sayıları artan eczacılık fakültelerinin mesleğin geleceği açısından bir sorun oluşturduğunu belirten Üney, "Ülkemizin daha fazla eczacılık fakültesine ihtiyacı yoktur. Altyapıdan ve akademik kadrodan yoksun eczacılık fakültelerinin yerlerine ilaç Ar-Ge merkezi kurulmalı, mevcut eczacılık fakültelerinin kontenjanları kademeli olarak düşürülmeli ve eczacılık fakültelerine giriş için başarı sıralaması 50 bin ile sınırlı tutulmalıdır." diye konuştu.

Üney, internetten ve denetimsiz kanallardan satılan çeşitli ilaç ve takviye edici gıdaların önemli bir sağlık sorunu olduğuna dikkati çekerek, özellikle Kovid-19 salgını döneminde takviye edici gıdaların ve bu ürünlerin satışlarının kontrolsüzce arttığını kaydetti.

Bazı ilaç firmalarının Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) belirlediği kamu kurum iskontolarını uygulamaktan kısmen ya da tamamen vazgeçtiğini belirten Üney, şöyle devam etti:

"Söz konusu firmaların keyfi olarak yaptıkları bu uygulamanın faturası, aradaki fiyat farkını ödemek zorunda kalan hastalarımıza çıkmaktadır. Bu durum özellikle kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın cebinden yüksek tutarlarda fiyat farkı çıkmasına yol açmaktadır. Diğer yandan vatandaşlarımız, fark çıkarmayan ilaç talep etse dahi SGK'nın ödeme politikası bazı ilaçlarda, hastaların her koşulda fiyat farkı ödemesine sebep olmaktadır. Kuşkusuz bu durum hastalarımız için çok ağır bir yük demektir. Konunun tarafları SGK ile ilaç firmaları olmasına rağmen yaşanan sorun eczacılar ile hastaları karşı karşıya getirmektedir. Gerekli çözüm, SGK ve ilaç firmaları tarafından sağlanmalı ve hastaların mağduriyeti acilen giderilmelidir."

YORUMLAR
500
Türk vatandaşlığı için BES'e yatırılacak tutara devlet katkısı verilmeyecek Türk vatandaşlığı için BES'e yatırılacak tutara devlet katkısı verilmeyecek Çin'in Guangxi Bölgesindeki Şiddetli Yağışlardan Yaklaşık 50 Bin Kişi Olumsuz Etkilendi Çin'in Guangxi Bölgesindeki Şiddetli Yağışlardan Yaklaşık 50 Bin Kişi Olumsuz Etkilendi Son dakika haberleri: Türk Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney: 'İlaç Fiyat Kararnamesi acilen güncellenmelidir' Son dakika haberleri: Türk Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney: 'İlaç Fiyat Kararnamesi acilen güncellenmelidir'

Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk, İlaç, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Eczacılar Birliği Başkanı Üney: 'Eczaneler sağlık sisteminin kilit taşı' - Son Dakika


Son Dakika
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:35:08. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Eczacılar Birliği Başkanı Üney: "Eczaneler sağlık sisteminin kilit taşı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement