Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan, Ataklı'nın başörtülü öğretmen için söylediği sözleri yargıya taşıdı - Son Dakika
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Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan, Ataklı'nın başörtülü öğretmen için söylediği sözleri yargıya taşıdı

13 dakika önce

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, gazeteci yazar Can Ataklı'nın bir televizyon kanalında sarf ettiği sözleri yargıya taşıdı.

Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan, Ataklı'nın başörtülü öğretmen için söylediği sözleri yargıya taşıdı, System.String[]

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, gazeteci yazar Can Ataklı'nın bir televizyon kanalında sarf ettiği sözleri yargıya taşıdı.


Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, gazeteci - yazar Can Ataklı'nın bir televizyon kanalında, EBA TV'de ders anlatan başörtülü kadın öğretmen hakkında yaptığı konuşmaları yargıya taşıdı. Geylan, Eba Tv'de ders anlatan başörtülü bir öğretmeni hedef alan Can Ataklı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.


Türk Eğitim-Sen'in bünyesinde başörtülü ve başörtüsüz on binlerce üye barındırdığı, kamuda kıyafet serbestliği için büyük eylemler yapmış öncü bir sendika olduğu bildirilen dava dilekçesinde, Ataklı'nın gerek mimikleri, gerekse konuşma üslubunun küçük düşürücü, incitici, onur kırıcı ve saldırgan olduğu ifade edildi.


Ataklı'nın kamu düzeni için tehlikeli olabilecek bir şekilde düşmanlığa ve kin beslemeye alenen tahrik ettiği belirtilen 2020/67296 No'lu dosya numaralı suç duyurusu dilekçesinde, "Şüphelinin bu saldırgan ve tahrik eden açıklamaları 'ifade özgürlüğü' ya da 'basın özgürlüğü' değildir. Bu, belli bir silsilede tekrar tekrar ortaya atılan Türk milletinin huzurunu, inancını hedef alan büyük bir oyunun suflesidir" ifadeleri yer aldı.


Ataklı'nın kamu çalışanı öğretmenin; onur, şeref ve saygınlığını rencide eden açıklamalarda bulunduğuna dikkat çeken dilekçede, Ataklı hakkında kamu davası açılması istenmiştir.


Öte yandan Geylan yaptığı açıklamada EBA üzerinden yürütülen hizmetin takdir edilmesi gerekirken, öğretmenlerin kıyafetleri üzerinden yapılan sözde eleştirileri ilkel ve bağnaz bir düşüncenin yansıması olduğunu vurgulayarak, bu düşünce yapısının, milletçe birliğe en çok ihtiyacımızın olduğu bu günlerde korona kadar tehlikeli bir virüs olduğuna dikkat çekerek şunları ifade etti:


"Şu anda dünya görüşü, siyasi ya da sosyal duruşu farklı yüzlerce meslektaşımız, (belki de sıhhatlerini riske ederek) çocuklarımızın eğitim süreci kesintiye uğramasın diye fedakarlıkla hizmet veriyor. Bu sıkıntılı günleri birlik ve beraberlikle aşacağız. Hastalıklı zihinlere sesleniyorum: Sabote etmeyin başka ihsan istemez! Öğrencilerimizin eğitim süreci için üstün gayret gösteren meslektaşlarıma ve emeği geçen herkese çocuklarımız ve velilerimiz adına teşekkür ediyorum." - ANKARA

Türk Eğitim Sen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:02 Kaynak: İHA

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