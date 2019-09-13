Son Dakika Haberleri: Türk Eximbank kredi faiz oranlarını düşürdü
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Türk Eximbank kredi faiz oranlarını düşürdü

27 dakika önce

Türk Eximbank, 1 yıl vadeli TL kredi faiz oranını yaklaşık 1 puan indirimle yüzde 10,65'e çektiğini duyurdu.

Türk Eximbank kredi faiz oranlarını düşürdü, System.String[]

Türk Eximbank, 1 yıl vadeli TL kredi faiz oranını yaklaşık 1 puan indirimle yüzde 10,65'e çektiğini duyurdu.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamada ihracatçı KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün ihracatı yapan firmalara yönelik olarak kullandırılan 1 yıl vadeli TL kredilerin faiz oranının yaklaşık 1 puan indirimle yüzde 10,65'e düşürüldüğü belirtildi.

Ekonomi Değer Kredisi (EDK) kapsamında Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) garantisi ile ihracatçılara kullandırılmakta olan TL kredilerin faiz oranlarının 36 ay için TÜFE+yüzde 2 ve 48 ay için TÜFE+yüzde 2,50 seviyesine indirildiği ifade eden açıklamada, böylece, bu kredilerin faizinde 2 puan indirim yapıldığı kaydedildi.

"Orta-uzun vadeli kredi kullandırımlarının hızlanması bekleniyor"

Açıklamada, ihracata yönelik olarak işletme sermayesi kredisinde 1 yıl geri ödemesiz dönem olmak üzere 5 yıla kadar vadeli, yatırım kredisinde azami 3 yıl geri ödemesiz dönem olmak üzere 10 yıla kadar vadeli finansman imkanlarının ihracatçıların hizmetinde olduğu ve kredi kullandırımlarının gelecek aylarda hızlanmasının beklendiği belirtildi.

Ayrıca Kasım 2018'den beri uygulanmakta olan "Mevsimsel Kredi Destek Programı" kapsamında, hasat mevsiminde tarım ürünleri ihracatçılarına öncelik verilmeye devam edileceği vurgulanan açıklamada, böylece eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında zirai ürün ihracatçılarının bankanın finansman imkanlarından hızlı bir şekilde faydalanmalarının sağlanacağı ifade edildi.

Türk Eximbank, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:42 Kaynak: AA
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