Türk Girişimciler Web Summit Katar'da

03.02.2026 23:16
Katar'da düzenlenen Web Summit'te Türk teknoloji girişimcileri bir araya geldi ve projelerini tanıttı.

Katar'da dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden kabul edilen Web Summit Katar 2026'ya katılan Türk teknoloji girişimcileri, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonda bir araya geldi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu'nun ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi işbirliğinde başkent Doha'da düzenlenen resepsiyona, Web Summit'e katılan Türk startup şirketlerinin temsilcileri, teknoloji girişimcileri, yatırımcılar ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Göksu, burada yaptığı konuşmada, Türk şirketlerinin Web Summit Katar organizasyonunda güçlü şekilde yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türk girişimcilerimiz sayesinde dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan Web Summit Katar'da bu yıl da en fazla katılım sağlayan ülke olduk. Yenilikçi projeleriyle fark yaratan girişimcilerimizi Katar'da ağırlamaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk teknoloji şirketlerinin farklı alanlarda önemli projelere imza attığını vurgulayan Göksu, "Yapay zekadan sürdürülebilir enerjiye kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren firmalarımız, küresel rekabette güçlü bir konumda bulunuyor. Bu tür uluslararası etkinlikler, girişimcilerimizin yatırımcılarla doğrudan temas kurması ve iş birliği fırsatları yakalaması açısından büyük önem taşıyor." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karakaya da konuşmasında, Türkiye ile Katar arasındaki ekonomik ve yatırım ilişkilerinin son yıllarda önemli ivme kazandığını belirtti.

Karakaya, 2002 yılından bu yana Katar'ın Türkiye'deki yatırımlarının 3,5 milyar ABD dolarını aştığını, Katar'ın Türkiye'deki toplam doğrudan yatırım stokunun ise yaklaşık 7 milyar ABD dolarına ulaştığını ifade etti.

Türkiye'de finans, altyapı, lojistik, gayrimenkul, teknoloji ve sağlık başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren 240'tan fazla Katar sermayeli şirket bulunduğunu aktaran Karakaya, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin 2026 itibarıyla 6 kıtada 14 ülkede, 25 ülke danışmanı ve Türkiye'deki 3 ofisiyle yatırımcılara hizmet sunduğunu kaydetti.

Ofisin yaklaşık 20 yıldır Türkiye'nin "Dünyanın Bağlantı Noktası" (Nexus of the World) konumunu güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüttüğünü belirten Karakaya, teknoloji ve yenilik odaklı yatırımların iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinde yeni bir sayfa açtığını vurguladı.

Resepsiyon, katılımcılara Türk mutfağından ikramların sunulmasıyla sona erdi.

Web Summit Katar 2026

Katar'ın başkenti Doha'daki Doha Sergi ve Kongre Merkezi'nde (DECC) düzenlenen organizasyona 175 ülkeden 30 binin üzerinde katılımcı iştirak ediyor. Etkinlikte 700'den fazla yatırımcı, 1500'ün üzerinde girişim, 300'ü aşkın konuşmacı ve 450 medya mensubu yer alıyor.

Dünyanın en büyük teknoloji ve yatırım zirvelerinden biri olarak kabul edilen Web Summit Katar'da, yapay zekadan teknoloji jeopolitiğine, yaratıcı ekonomiden sürdürülebilir enerjiye kadar birçok başlık ele alınıyor.

Zirvede Türk startup şirketleri de stant açarak yapay zeka, robotik, yenilenebilir enerji, dijital sağlık, oyun teknolojileri, otomotiv, 3D yazıcı teknolojileri, yazılım, kozmetik teknolojileri ve lojistik gibi alanlarda geliştirdikleri ürün ve hizmetleri uluslararası yatırımcılara tanıtıyor.

Türk girişimler, etkinlik kapsamında küresel yatırımcılarla bir araya gelerek işbirliği ve yatırım fırsatlarını değerlendirme imkanı buluyor.

Kaynak: AA

