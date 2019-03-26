Son Dakika Haberleri: Türk Güneşiyle Aydınlatılmış Bella Hadid'e Binlerce Beğeni Yağdı

Türk Güneşiyle Aydınlatılmış Bella Hadid'e Binlerce Beğeni Yağdı

8 dakika önce

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, ünlü moda fotoğrafçısı Mert Alaş'ın Kapadokya'da çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Türk Güneşiyle Aydınlatılmış Bella Hadid'e Binlerce Beğeni Yağdı, System.String[]
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, ünlü moda fotoğrafçısı Mert Alaş'ın Kapadokya'da çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraf 765 bin 121 kişi tarafından beğenildi.

Dünyaca ünlü moda fotoğrafçısı Mert Alaş ve ünlü modacı Bella Hadid, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Nevşehir'in Kapadokya bölgesine çekimler için geldi. İkili doğa harikası Kapadokya'dan fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, Bella Hadid'in sadece yüzü ve saçlarını gösteren bir fotoğrafı, "Ve o sarışındır Bella Türk güneşiyle aydınlatılmış" notu ile paylaştı. Aynı fotoğrafı dünyaca ünlü model Bella Hadid de sosyal medya hesabından, "Kirli sarıya köklerime" notu ile paylaştı. Bella Hadid'in bu paylaşımı 765 bin 121 kişi tarafından beğenildi.

Ünlü model, sosyal medya hesabından Kapadokya'daki peribacalarından fotoğraflar da paylaştı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:15 Kaynak: İHA

Mert Alaş, Kapadokya, Bella Hadid, Magazin
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