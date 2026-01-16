Türk Haftası Viyana'da Gerçekleşti

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri "Türk Haftası" programının, Türk Dünyası'nın çok taraflı diplomasideki görünürlüğünü güçlendirdiğini söyledi.

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Viyana'da düzenledikleri "Türk Haftası" programının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türk Haftası programının oldukça verimli geçtiğini belirten Ömüraliyev, düzenlenen etkinliklerle Türk Dünyası'nın, kültürel, tarihi ve medeniyete katkılarını gösterdiklerini ifade etti.

Ömüraliyev, "Viyana'daki Türk Haftası, Türk Dünyası'nın çok taraflı diplomasideki görünürlüğünü güçlendirdi." dedi.

Türk Haftası'nın sadece kültürel değil, diplomatik bir platform niteliği de taşıdığını vurgulayan Ömüraliyev, uluslararası kuruluşlarla etkileşimin önemine işaret etti.

Ömüraliyev, Viyana'nın çok sayıda uluslararası kuruluşa ev sahipliği yaptığını dile getirerek, Türk Haftası programı kapsamında, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi'ndeki yetkililerle görüşmeler yaptığını söyledi.

BM Viyana Ofisi'nde düzenlenen fotoğraf sergisiyle Türk Dünyası'nın ortak mirasını yansıttıklarını ifade eden Ömüraliyev, diaspora, gençlik ve akademik çevrelere yönelik etkinlikler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Ömüraliyev, Türk Dünyası'ndan sanatçıların sahne aldığı "Gala Konserinin" yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.

Türk Haftası'nın ayrıca Türk Dünyası'nın ortak hareket etme refleksini güçlendirdiğine dikkati çeken Ömüraliyev, bu anlayışın TDT'nin temel felsefesini oluşturduğunu vurguladı.

Ömüraliyev, Türk Haftası'nın ilk kez 2024'te İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlendiğini ve bununla birlikte programın bir çerçeve kazandığını söyledi.

Bu formatın artık bir gelenek haline geldiğini belirten Ömüraliyev, gelecekte Türk Haftası programını farklı başkentlerde yapmayı planladıklarını bildirdi.

Ömüraliyev, "Amacımız, Türk Dünyası'nın ortak vizyonunu, işbirliği ruhunu ve toplumsal dinamizmini çok taraflı platformlarda daha görünür ve sürdürülebilir kılmak." değerlendirmesini yaptı.

Türk Haftası'nın kültür, diplomasi ve halklar arası etkileşimi bir araya getiren bütüncül bir yaklaşım sunduğunu dile getiren Ömüraliyev, bu yaklaşımın Türk dünyasının uluslararası algısını da güçlendirdiğini kaydetti.

Ömüraliyev, "Diplomasi sadece siyasi temaslardan ibaret değildir. Kültür, sanat, diaspora ve gençlik de bu sürecin ayrılmaz parçalarıdır. Viyana'daki Türk Haftası, bu anlayışın somut bir yansıması oldu." diye konuştu.