Türk Hakemler EURO 2026'da Görev Alacak

Türk hentbol hakemleri İbrahim Özdeniz ve Kürşad Erdoğan, 2026 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda (EURO 2026) maç yönetecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Özdeniz-Erdoğan ikilisi, şampiyonada yarın Faroe Adaları ile İsviçre arasındaki D Grubu mücadelesinde görev alacak.
Norveç'in Barum kentindeki müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.
2026 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası, 15 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Danimarka, Norveç ve İsveç tarafından ortaklaşa düzenlenecek.
