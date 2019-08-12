Türk Hava Kurumu toplanan kurban derilerini almaya gelmedi

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde kurban derilerini toplayacaklarını söyleyen Türk Hava Kurumu (THK), vatandaşların biriktirdiği kurban derilerini almaya gelmedi.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde kurban derilerini toplayacaklarını söyleyen Türk Hava Kurumu (THK), vatandaşların biriktirdiği kurban derilerini almaya gelmedi.



Günyüzü ilçesinde kurban derileri ortada kaldı. Bayram namazında ilçede bulunan camilerde verilen hutbelerde, kurban derilerini Türk Hava Kurumuna bağışlamak isteyen vatandaşların bir yerde toplamaları gerektiği söylendi. Vatandaşlar kurbanlarını kestikten sonra 22 mahallede ayrı ayrı deriler toplandı. Deri biriktirme işleminin saat 14.00'e kadar süreceği söylenmesine rağmen, toplanan derileri almaya kimse gelmedi. Türk Hava Kurumu yetkililerini arayıp sorduklarında ise, 'bizim aracımız yok derileri almaya gelemeyeceğiz' şeklinde bir ifade ile karşılan Günyüzü halkının kurban derileri ortada kaldı. - ESKİŞEHİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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