Turun ilk maçında da rakibini deplasmanda 3-0 mağlup eden Türk Hava Yolları, son 32 turuna yükseldi.
Türk Hava Yolları, son 32 turunda İspanya'nın Ibsa CV CCO 7 Palmas takımıyla eşleşti.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Tiit Koiv (Estonya), Bojan Brlas (Hırvatistan)
Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Kingdon, Özge Nur Yurtdagülen, Havlickova, Şeyma Ercan, Aelbrecht (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Ceylan Arısan, Ada Germen, Buijs, Nur Sevil Aydınlar)
1. MCM-Diamant: Talas, Matic, Sipic, Szücs, Klisura, Djuric (Szpin, Hegyi, Horvath)
Setler: 23-25, 25-9, 25-9, 25-21
Süre: 85 dakika (27, 17, 19, 22)
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