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Türk Hava Yolları son 32 turuna yükseldi

6 saat önce

Turun ilk maçında da rakibini deplasmanda 3-0 mağlup eden Türk Hava Yolları, son 32 turuna yükseldi.

Türk Hava Yolları son 32 turuna yükseldi, System.String[]

Turun ilk maçında da rakibini deplasmanda 3-0 mağlup eden Türk Hava Yolları, son 32 turuna yükseldi.


Türk Hava Yolları, son 32 turunda İspanya'nın Ibsa CV CCO 7 Palmas takımıyla eşleşti.


Salon: Burhan Felek


Hakemler: Tiit Koiv (Estonya), Bojan Brlas (Hırvatistan)


Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Kingdon, Özge Nur Yurtdagülen, Havlickova, Şeyma Ercan, Aelbrecht (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Ceylan Arısan, Ada Germen, Buijs, Nur Sevil Aydınlar)


1. MCM-Diamant: Talas, Matic, Sipic, Szücs, Klisura, Djuric (Szpin, Hegyi, Horvath)


Setler: 23-25, 25-9, 25-9, 25-21


Süre: 85 dakika (27, 17, 19, 22)

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:01 
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