Son Dakika Haberleri: Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay Cenaze Törenine Katıldı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay Cenaze Törenine Katıldı

1 saat önce

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Demiryol-İş Sendikası Sakarya Şubesi Başkanı Cemal Yaman'ın annesinin cenazesi törenine katıldı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay Cenaze Törenine Katıldı, System.String[]
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Demiryol-İş Sendikası Sakarya Şubesi Başkanı Cemal Yaman'ın annesinin cenazesi törenine katıldı.

Tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitiren Yaman'ın annesi Huriye Yaman'ın (86) cenazesi Serdivan ilçesindeki Fatih Camisine getirildi.

Atalay, burada Yaman ve aile yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

Yaman, öğle namazının ardından İl Müftüsü İhsan Açık'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası Serdivan Merkez Mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, KOOP-İş Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Hyundai Eurotem Fabrika Müdürü Chang Min Park, belediye başkanları ve sendika üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:30 Kaynak: AA

Sakarya, Ergün Atalay, Türk İş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamuda E-fatura Dönemi Başlıyor Türkiye'de Kayıtlı İşsiz Sayısı 3 Milyon 775 Bin 660 Kişi

Son Dakika! Kaşıkçı Cinayetinde Kan Donduran Rapor! 32 Porsiyon Pişmemiş Et Sipariş Edilmiş CHP'nin Adayına "AK Parti'ye Oy Vermem" Diyen Rizeli Teyze, Kararını Değiştirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 16:25:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay Cenaze Törenine Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]