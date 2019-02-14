Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay Cenaze Törenine Katıldı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Demiryol-İş Sendikası Sakarya Şubesi Başkanı Cemal Yaman'ın annesinin cenazesi törenine katıldı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Demiryol-İş Sendikası Sakarya Şubesi Başkanı Cemal Yaman'ın annesinin cenazesi törenine katıldı.



Tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitiren Yaman'ın annesi Huriye Yaman'ın (86) cenazesi Serdivan ilçesindeki Fatih Camisine getirildi.



Atalay, burada Yaman ve aile yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.



Yaman, öğle namazının ardından İl Müftüsü İhsan Açık'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası Serdivan Merkez Mezarlığına defnedildi.



Cenaze törenine AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, KOOP-İş Genel Başkanı Eyüp Alemdar, Hyundai Eurotem Fabrika Müdürü Chang Min Park, belediye başkanları ve sendika üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

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