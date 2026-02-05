Türk İş İnsanı ABD'ye Yatırım Yapmaya Davet Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türk İş İnsanı ABD'ye Yatırım Yapmaya Davet Edildi

05.02.2026 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Select USA programı kapsamında Türk firmalara ABD'de yatırım fırsatları tanıtıldı.

ABD'ye doğrudan yabancı yatırımı teşvik etmeyi, yeni iş bağlantıları kurmayı ve ekonomik kalkınmayı desteklemeyi hedefleyen federal hükümet programı "Select USA" kapsamında, Türk iş insanları yatırım için ABD'ye davet edildi.

"Select USA Roadshow" etkinliği çerçevesinde, ABD Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı işbirliğiyle, Iowa, Mississippi, Ohio, Pennsylvania, Güney Carolina, Virginia ve Batı Virginia eyalet temsilcileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Türk firmalarına, ABD eyalet yetkilileri tarafından yatırım fırsatları hakkında bilgi verilirken, aynı zamanda etkinlikte hukuk, finans, vize, muhasebe, iş geliştirme, inşaat ve lokasyon seçimi alanlarında da destek sağlayabilecek ABD hizmet sektörü firmaları da yer aldı.

ABD Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Frank Joseph, burada yaptığı konuşmada, TOBB'un iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlarını desteklemek adına gösterdiği çabalar için teşekkür etti.

İnovasyon ve girişimciliğin, refahın lokomotifi olduğunu belirten Joseph, cesaretli firmalar, istekli insanlar ve harika fikirlerin buna olanak sağladığını anlattı. Türk firmalar hakkındaki görüşlerini dile getiren Joseph, "Biz sizin firmalarınızı, kendi alanlarında yetkin ve küresel anlamda lider olmaya hazır firmalar olarak görüyoruz. ABD'nin de sizlerle birlikte bu öykünün bir parçası olmasını istiyoruz. Büyümeniz için sizlere mukavemetli, derin sermayeyle, üniversitelerle ve derin teknolojiyle desteklenen, şeffaf ve kurallar temelli sisteme sahip bir ABD pazarını sunuyoruz. Bu, Türk inovasyonunun gelişmesine olanak tanıyan bir sistem." diye konuştu.

Joseph, ABD'ye yatırım yapan Türk firmaların, yalnızca bir pazara erişim sağlamakla kalmayıp, marka kredibilitelerini ve küresel anlamda güvenilirliklerini de pekiştirdiklerine işaret ederek, "Bizim 'Özgürlük 250' dediğimiz şey, Başkan Donald Trump'ın bir girişimi. ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılında, iktisadi özgürlük ve Türkiye gibi güvenilir müttefiklerle ittifakı içeren bir plan. Bu, adil rekabete ve ortak refaha inanan Türk yatırımcılarını davet eden bir vizyon. Sizleri, sadece bu 250 yıl için değil, gelecek 250 yıl için de ABD'de bizlerle birlikte başarılı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

SelectUSA, 390 milyar dolar üzerinde yatırıma aracılık yaptı

Select USA Programı Avrupa ve Avrasya Müdürü Stephanie Rothman da son yıllarda Türkiye'den ABD'ye yönelik yatırımlarda, dikkat çekici bir artış yaşandığını söyledi.

Rothman, 2015–2025 döneminde, yatırım büyüklüğü açısından 10 sektörün öne çıktığını belirterek, "Enerji, elektronik ekipmanlar, metal, imalat, kimya, plastik, taşımacılık, iletişim, inşaat malzemeleri ve endüstriyel ekipman sektörleri bu dönemde önde yer aldı. Proje sayısı bakımından da benzer sektörler listenin üst sırasındaydı. Bu tablo, ABD genelinde, öncelikli sektörlerde Türk şirketleri için önemli fırsatlar sunuyor. SelectUSA, 2011'deki kuruluşundan bu yana uluslararası şirketlerin ABD'ye gerçekleştirdiği 390 milyar doların üzerindeki yatırıma aracılık etti. Bu süreçte, 265 binden fazla istihdamın oluşmasına katkı sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD piyasasına girerken firmaların doğru eyaleti veya ekonomik kalkınma kuruluşunu bulmasının yanında, doğru hukuk, vergi ve danışmanlık ekiplerini kurmasının önemine değinen Rothman, şunları kaydetti:

"Firmalar, ABD'de bu şekilde başarıyı yakalayabilirler. Biz, ABD'de 'greenfield' (sıfırdan) yatırımları destekliyoruz. Yenilikçi start-up'lardan çok uluslu şirketlere kadar her ölçekte firmayla ve tüm sektörlerde çalışıyoruz. Kadın girişimciler için de ayrı destek mekanizması sunuyoruz. SelectUSA, yıl boyu aktif bir organizasyon. 'Rüya takımımız' size yıl boyunca danışmanlık desteği sunmak için burada."

Kaynak: AA

Etkinlikler, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk İş İnsanı ABD'ye Yatırım Yapmaya Davet Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim Trump'ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek
Epstein bağlantısı Prens Andrew’i sarayından etti, çiftlik evine taşındı Epstein bağlantısı Prens Andrew'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı

17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Elazığ’da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
Elazığ'da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 17:59:59. #7.11#
SON DAKİKA: Türk İş İnsanı ABD'ye Yatırım Yapmaya Davet Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.