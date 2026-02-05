Türk İş İnsanı ABD'ye Yatırım Yapmaya Davet Edildi

ABD'ye doğrudan yabancı yatırımı teşvik etmeyi, yeni iş bağlantıları kurmayı ve ekonomik kalkınmayı desteklemeyi hedefleyen federal hükümet programı "Select USA" kapsamında, Türk iş insanları yatırım için ABD'ye davet edildi.

"Select USA Roadshow" etkinliği çerçevesinde, ABD Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı işbirliğiyle, Iowa, Mississippi, Ohio, Pennsylvania, Güney Carolina, Virginia ve Batı Virginia eyalet temsilcileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Türk firmalarına, ABD eyalet yetkilileri tarafından yatırım fırsatları hakkında bilgi verilirken, aynı zamanda etkinlikte hukuk, finans, vize, muhasebe, iş geliştirme, inşaat ve lokasyon seçimi alanlarında da destek sağlayabilecek ABD hizmet sektörü firmaları da yer aldı.

ABD Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Frank Joseph, burada yaptığı konuşmada, TOBB'un iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlarını desteklemek adına gösterdiği çabalar için teşekkür etti.

İnovasyon ve girişimciliğin, refahın lokomotifi olduğunu belirten Joseph, cesaretli firmalar, istekli insanlar ve harika fikirlerin buna olanak sağladığını anlattı. Türk firmalar hakkındaki görüşlerini dile getiren Joseph, "Biz sizin firmalarınızı, kendi alanlarında yetkin ve küresel anlamda lider olmaya hazır firmalar olarak görüyoruz. ABD'nin de sizlerle birlikte bu öykünün bir parçası olmasını istiyoruz. Büyümeniz için sizlere mukavemetli, derin sermayeyle, üniversitelerle ve derin teknolojiyle desteklenen, şeffaf ve kurallar temelli sisteme sahip bir ABD pazarını sunuyoruz. Bu, Türk inovasyonunun gelişmesine olanak tanıyan bir sistem." diye konuştu.

Joseph, ABD'ye yatırım yapan Türk firmaların, yalnızca bir pazara erişim sağlamakla kalmayıp, marka kredibilitelerini ve küresel anlamda güvenilirliklerini de pekiştirdiklerine işaret ederek, "Bizim 'Özgürlük 250' dediğimiz şey, Başkan Donald Trump'ın bir girişimi. ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılında, iktisadi özgürlük ve Türkiye gibi güvenilir müttefiklerle ittifakı içeren bir plan. Bu, adil rekabete ve ortak refaha inanan Türk yatırımcılarını davet eden bir vizyon. Sizleri, sadece bu 250 yıl için değil, gelecek 250 yıl için de ABD'de bizlerle birlikte başarılı olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

SelectUSA, 390 milyar dolar üzerinde yatırıma aracılık yaptı

Select USA Programı Avrupa ve Avrasya Müdürü Stephanie Rothman da son yıllarda Türkiye'den ABD'ye yönelik yatırımlarda, dikkat çekici bir artış yaşandığını söyledi.

Rothman, 2015–2025 döneminde, yatırım büyüklüğü açısından 10 sektörün öne çıktığını belirterek, "Enerji, elektronik ekipmanlar, metal, imalat, kimya, plastik, taşımacılık, iletişim, inşaat malzemeleri ve endüstriyel ekipman sektörleri bu dönemde önde yer aldı. Proje sayısı bakımından da benzer sektörler listenin üst sırasındaydı. Bu tablo, ABD genelinde, öncelikli sektörlerde Türk şirketleri için önemli fırsatlar sunuyor. SelectUSA, 2011'deki kuruluşundan bu yana uluslararası şirketlerin ABD'ye gerçekleştirdiği 390 milyar doların üzerindeki yatırıma aracılık etti. Bu süreçte, 265 binden fazla istihdamın oluşmasına katkı sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD piyasasına girerken firmaların doğru eyaleti veya ekonomik kalkınma kuruluşunu bulmasının yanında, doğru hukuk, vergi ve danışmanlık ekiplerini kurmasının önemine değinen Rothman, şunları kaydetti:

"Firmalar, ABD'de bu şekilde başarıyı yakalayabilirler. Biz, ABD'de 'greenfield' (sıfırdan) yatırımları destekliyoruz. Yenilikçi start-up'lardan çok uluslu şirketlere kadar her ölçekte firmayla ve tüm sektörlerde çalışıyoruz. Kadın girişimciler için de ayrı destek mekanizması sunuyoruz. SelectUSA, yıl boyu aktif bir organizasyon. 'Rüya takımımız' size yıl boyunca danışmanlık desteği sunmak için burada."