Türk iş insanları Suudi Arabistan, Mısır ve BAE'ye ticaret çıkarmasına hazırlanıyor

Ticarette 2026 yılına da rekor beklentisiyle giren Türk iş insanları, şubatta birbiri ardına yapılacak Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretleriyle yeni işbirliği kapıları açmayı hedefliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonlarıyla Türk iş insanları stratejik ziyaretler gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılması planlanan ziyaretler, bölge açısından önem taşıyan siyasi ve diplomatik görüşmelerin yanı sıra ekonomik açıdan yoğun temas trafiğine sahne olacak.

Bu kapsamda 3 Şubat Salı günü Suudi Arabistan-Türkiye ve 4 Şubat Çarşamba günü Mısır-Türkiye iş forumlarının DEİK organizasyonunda bu ülkelerde gerçekleştirilmesi için hazırlık yapılıyor. Ticaret diplomasisine 16 ve 17 Şubat'ta BAE de eklenecek. Ziyaretlere çok sayıda bakan ve iş insanının katılımı öngörülüyor.

Savunma sanayisinden enerjiye kadar işbirlikleri masada

İş forumlarına, başta savunma sanayisi ve havacılık, enerji, altyapı, inşaat, sağlık, gıda, tarım, turizm, yapı malzemeleri, bilgi teknolojileri, dijital teknolojiler, gayrimenkul, lojistik, danışmanlık, madencilik, mimarlık, mobilya, uluslararası teknik müşavirlik, tekstil, ulaştırma, kimyevi ürünler, ilaç, tıbbi malzemeler ve otomotiv sektörleri olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren firmaların katılımı hedefleniyor.

Özellikle son dönemde savunma sanayisindeki işbirlikleri öne çıkmıştı. Türk müteahhitlerin bu ülkelerde üstlendikleri işler de dikkati çekmişti.

Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı 3,1 milyar doları aştı

Son yıllarda birbiri ardına gerçekleşen ziyaretler ve lider diplomasisiyle hızla gelişen ilişkilerin şubattaki görüşmelerle bir adım daha ileri taşınması bekleniyor.

Türkiye'nin 2025'te yıllık bazda Suudi Arabistan ve BAE'ye ihracatında artış dikkati çekerken, bölgedeki gelişmelerin de etkisiyle Mısır'a dış satımının gerilediği görüldü.

Bu kapsamda Suudi Arabistan'a ihracat, geçen yıl 2024'e kıyasla yüzde 11,2 artarak 2 milyar 833,6 milyon dolardan 3 milyar 149,6 milyon dolara yükseldi.

Bu ülkeye ihracatta 371,7 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ilk sırada yer aldı. Bunu 299,3 milyon dolarla halı, 283,1 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü izledi.

BAE'ye 2 milyar 862,5 milyon dolarlık mücevher ihracatı

Türkiye'nin BAE'ye ihracatı 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 23,7 artışla 5 milyar 517,2 milyon dolardan 6 milyar 826,5 milyon dolara yükseldi.

Bu ülkeye ihracatta 2 milyar 862,5 milyon dolarla mücevher sektörü ilk sırada yer aldı.

Bunun ardından 1 milyar 273,3 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri geldi. Sektörün BAE'ye ihracatındaki artış da dikkati çekti. Bu kapsamda 2024'te 290,5 milyon dolar olan sektörün ihracatı 2025'te yüzde 338,4 arttı.

BAE'ye yapılan ihracatta kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü, 321,9 milyon dolarla elektrik ve elektronik takip etti.

Mısır'a ihracat geçen yıl 3,3 milyar doları aştı

Mısır'a ihracat ise 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 azalışla 3 milyar 340,2 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu ülkeye ihracatta kimyevi maddeler ve mamulleri 637 milyon dolarla ilk sırada bulunurken, bunu 552 milyon dolarla tekstil ve ham maddeleri, 443,1 milyon dolarla çelik sektörleri takip etti.