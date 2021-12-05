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Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümü - Son Dakika

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümü

05.12.2021 14:45

Çorum'da Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören yapıldı.

Çorum'da Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende CHP Kadın Kolları İl Başkanı Kamile Anar, Gelecek Partisi Kadın Kolları İl Başkanı Selma Bayraktar, DEVA Partisi Çorum Kadın Kollarından Sorumlu Başkan Zehra Sucu Benli, İYİ Parti Çorum Kadın Politikalarından Sorumlu Başkan Gülşen Delice, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Anar, törende yaptığı konuşmada, kadınlara seçme ve seçilme hakkını sağladığı için Atatürk'e şükranlarını iletmek üzere tören düzenlediklerini söyledi.

Törene katılımın düşük kaldığını belirten Anar, "Keşke bütün kadınlar burada toplansaydı ve 'Haklarımıza sahip çıkıyoruz' diye haykırsaydık ama bugün ne yazık ki ancak bu kadar toplanabildik. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Atatürk'ün 1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıdığını hatırlatan Anar, "Kadınlarımıza değer vermediğimiz müddetçe ne yazık ki Cumhuriyetin ilk kurulduğu dönemlerden daha geriye doğru biraz daha gidiyoruz, haklarımızı biraz daha kaybediyoruz. Bunun asıl sebebi biziz. Biz kendi haklarımıza sahip çıkamadığımız için kimse bize hakkımızı kolay kolay vermiyor. Hepimiz kendi haklarımıza sahip çıkacağız. Erkek egemen toplumda biz kendi haklarımıza sahip çıkmazsak erkekler asla bize haklarımızı teslim etmezler. AK Partili bir kadın milletvekili, 'kadın hakları bizim zamanımızda verildi' dedi. Biz bugün buraya kadın haklarını bize kimin verdiğini göstermek için geldik." diye konuştu.

Törende bazı katılımcılar da günün anlam ve önemine ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümü
Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümü
Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümü
Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümü

Mustafa Kemal Atatürk, Çorum, Tören, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümü - Son Dakika
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