Türk Kadınlar Birliğinden Yeni Yıl Konseri
2 saat önce
Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka Şubesi tarafından yeni yıl konseri düzenlendi.
Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka
Şubesi tarafından yeni yıl konseri düzenlendi. Ahmet Piriştina
Kültür Merkezi'ndeki programda Türk Sanat Müziği Korosu sahne aldı.
Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka Şube Başkanı Mehpare Özkaba, Mustafa Kemal Atatürk
'ün annesi Zübeyde Hanım
'ı, vefatının 96. yılında sevgi ve saygıyla andıklarını söyledi.
Derneklerinin 1924 yılında Atatürk tarafından kurulduğunu hatırlatan Özkaba, "Kadının toplumdaki statüsünü yükseltmek için birçok çalışmalar yapıyoruz. Derneğimiz bünyesinde kadın ve erkeklerden oluşan koromuz yeni yılın ilk konserini verdi. Hepsini kutluyorum." dedi.
Konser, koronun söylediği şarkılarla sona erdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:13 Kaynak: AA
Mesut Özil ile Amine Gülşe Nişanlandı
Bahçeli'den Trump'a Sert Çıkış: Senin Doların Varsa Türk Milletinin İmanı Vardır, Elinden Geleni Ardına Koyma
Son Dakika! CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş: İlk İcraatımız Makam Araçlarını Azaltmak
Son Dakika! 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen İçin Mülakat Sonuçları Açıklandı