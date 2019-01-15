Son Dakika Haberleri: Türk Kadınlar Birliğinden Yeni Yıl Konseri

Türk Kadınlar Birliğinden Yeni Yıl Konseri

2 saat önce

Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka Şubesi tarafından yeni yıl konseri düzenlendi.

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Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka Şubesi tarafından yeni yıl konseri düzenlendi.

Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'ndeki programda Türk Sanat Müziği Korosu sahne aldı.

Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka Şube Başkanı Mehpare Özkaba, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı, vefatının 96. yılında sevgi ve saygıyla andıklarını söyledi.

Derneklerinin 1924 yılında Atatürk tarafından kurulduğunu hatırlatan Özkaba, "Kadının toplumdaki statüsünü yükseltmek için birçok çalışmalar yapıyoruz. Derneğimiz bünyesinde kadın ve erkeklerden oluşan koromuz yeni yılın ilk konserini verdi. Hepsini kutluyorum." dedi.

Konser, koronun söylediği şarkılarla sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:13 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Karşıyaka, Güncel
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