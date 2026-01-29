Türk Karate Dünyada Zirveye Çıkıyor

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Karate 1 Premier Lig'in İstanbul etabında elde edilen sportif ve organizasyonel başarının, Türk karatesinin küresel ölçekte geldiği noktayı kanıtladığını söyledi.

Ercüment Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk karatesinin her geçen gün biraz daha gelişim gösterdiğini ve dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geldiklerini belirtti.

Dünya karate takviminin en prestijli organizasyonlarından biri olan Karate 1 Premier Lig'in ilk ayağını geçen hafta İstanbul'da başarıyla tamamladıklarını anlatan Taşdemir, "65 ülkeden 386 elit sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, hem tatamide elde ettiği başarılar hem de ev sahipliği kalitesiyle ön plana çıktı. Milli karatecilerimiz turnuvayı 2 altın ve 2 gümüş olmak üzere toplam 4 madalyayla tamamlayarak genel klasmanda dünya ikincisi oldu. Onlarla gurur duyuyorum." dedi.

"İnşa ettiğimiz sistemli altyapı ve güçlü organizasyonlarla markalaştık"

İstanbul'da düzenledikleri turnuva sayesinde Türk karatesinin rüştünü ispat ettiğine dikkati çeken Taşdemir, "Türk karatesi olarak yıllardır üzerine inşa ettiğimiz sistemli altyapı ve güçlü organizasyonlar sayesinde markalaştık. Hedefimiz bu alanda dünyada zirve ülke olmak. İstanbul'da düzenlediğimiz Karate 1 Premier Lig organizasyonuyla sadece madalya kazanmadık, karate dünyasına da yön verdik. Sporcularımız tatamide üst düzey performans sergilerken, teknik ve idari ekibimiz de saha kenarında örnek bir profesyonellik ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin karatede dünyanın sayılı ülkelerinden biri olduğunu anlatan Taşdemir, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak şu anda dünyada ilk 4 içindeyiz. Avrupa'da da lider konumdayız. Bundan sonra da bu liderliğimizi sürdürmek, madalya sayımızı yükseltmek, dünya çapında ilk sıralara gelebilmek için mücadelemizi devam ettireceğiz. Ülkemizi her alanda temsil ediyoruz. Karate, 2027 yılında Avrupa Oyunları'nda yer alacak."

"Çok sayıda yeni Eray Şamdan çıkacak"

Taşdemir, olimpiyat madalyalı milli sporcu Eray Şamdan'ın İstanbul'daki Karate 1 Premier Lig'de son maçına çıktığını ve karateye veda ettiğini hatırlatarak, "Eray Şamdan tarihe geçti. Nitekim son maçında da altın madalya kazandı. Kariyerini bu şekilde noktalaması hepimiz için gurur verici. Kendisine katkı ve emekleri için camiamız adına teşekkür ediyorum. İnşallah altyapıdan çok sayıda yeni Eray Şamdanlar çıkacak. Gelecek adına çok umutluyum." değerlendirmesinde bulundu.