Türk Kedi ve Köpek Maması İhracatı Büyüyor

Kedi ve Köpek Maması Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Meltem Akın, Türkiye'nin geçen yıl 150 milyon dolara ulaşan kedi ve köpek maması ihracatında helal sertifikalı ürünlerin avantaj sağladığını söyledi.

AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye 2025 yılında 112 ülkeye 103 bin ton kedi ve köpek maması sattı. Bu ihracattan 150 milyon dolar gelir elde edildi.

Sektör, 2024 yılında 83 bin tonluk ihracat karşılığında 130 milyon dolar gelir sağlamıştı. Böylece ihracat geliri yüzde 14 arttı.

2025'te kedi ve köpek maması ihracatında ilk sırada Malezya yer alırken, bu ülkeyi Irak, Yunanistan, Suudi Arabistan, Bulgaristan ve İngiltere izledi. Malezya, Irak ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin helal sertifikalı ürünleri tercih etmesi, Türk firmalarının bu pazarlarda öne çıkmasını sağladı.

Sektör temsilcileri, helal sertifikasyonunun yaygınlaşmasının Türkiye'nin kedi ve köpek maması ihracatında pazar çeşitliliğini artırdığına işaret etti.

"Dünya standartlarında mamalar üretiyoruz"

Kedi ve Köpek Maması Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Akın, Türkiye'nin kedi ve köpek maması ihracatının büyük bölümünün Manisa merkezli üreticiler tarafından yapıldığını söyledi.

Dünyanın birçok bölgesine ürün sattıklarını belirten Akın, Türkiye'de ağırlıklı olarak kuru mama üretildiğini, son dönemde ise yaş ve konserve mama yatırımlarının arttığını ifade etti.

Dünya genelinde kedi ve köpek maması pazarının yaklaşık 28 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olduğunu dile getiren Akın, "Biz bunun sadece 150 milyon dolarındayız. Çok büyük bir pazar ve bizim de kapasitemiz var, bunu artırarak devam ettirmek istiyoruz. Bu pastadaki payımızı biz de almak istiyoruz. Çünkü dünya standartlarında ve dünya kalitesinde mamalar üretiyoruz. Türk mamaları dünyaca tanınmaya başladı." dedi.

Türkiye'nin tahıl ve et ürünleri açısından önemli bir ham madde potansiyeline sahip olduğuna işaret eden Akın, Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine kayıtlı üretici sayısının son 3 yılda 30'dan 150'ye yükseldiğini söyledi.

Helal üretimin sektöre ciddi avantaj sağladığını belirten Akın, şunları kaydetti:

"Özellikle Müslüman ülkeler mamaların helal olmasını istiyor. Müslümanların kendileri helal yedikleri için evde beslediklerine helal mama yedirmek istiyorlar. Çoğu firmamızın helal sertifikası var. Ham madde tedarikçilerinin de helal olması şartıyla bizler helal üretim belgesi alıyoruz ve helal üretim yapıyoruz. Bu helal üretim açısından Türk mama sektörünün çok büyük avantajı var. Avrupa'da helal üretim yapan firma yok. Türkiye, bu yönüyle Müslüman ülkelere yönelik büyük bir pazar. En fazla ihracat yaptığımız ülke Malezya. Malezya'nın kedi ve köpek maması için Türkiye'ye gelme sebebi helal olması. Irak ve Suriye de son dönemde çok yükselişte."

Sektör ihracatında ilk hedef 500 milyon dolar

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk de kedi ve köpek maması sektörünün üretim ve ihracattaki başarılı sürecinin devam ettiğini dile getirdi.

Sektörün 2025'teki 150 milyon dolarlık ihracatının 93 milyon dolarını Ege Bölgesi'nin yaptığını belirten Öztürk, "Mamada ağırlıklı tahıl ham maddesi kullanılıyor ve Türkiye bir tarım ülkesi. Bugün tarım ürünleri ve gıdada çok iyi seviyelere gelindi. Kedi ve köpek mamaları çoğunlukla tahıldan oluştuğu için sektörü büyük potansiyel olarak görüyoruz. Sektörde ilk hedefimiz 500 milyon dolar ve buna hızla ulaşacağız." dedi.