Türk Kızılay, Feke'de kan bağışçılarına madalya verdi - Son Dakika
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Türk Kızılay, Feke'de kan bağışçılarına madalya verdi

10.03.2022 16:55
Türk Kızılay, Feke'de kan bağışçılarına madalya verdi

Feke ilçesinde, Türk Kızılay İlçe Temsilciği tarafından kan bağışçılarına madalya verildi.

Feke ilçesinde, Türk Kızılay İlçe Temsilciği tarafından kan bağışçılarına madalya verildi.

Kızılay Feke İlçe Temsilciliği, 10 ünite ve üzeri kan bağışında bulunan vatandaşlara törenle bronz madalya takdim etti.

Törende konuşan Kızılay Feke Temsilcisi Murat Yılmaz, bağışçılara şükranlarını sunduğunu söyledi.

Törene Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, Feke İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Beydilli ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay, Feke'de kan bağışçılarına madalya verdi - Son Dakika


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