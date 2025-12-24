Türk Kızılay Irak'a Gıda Yardımı Gönderdi - Son Dakika
Türk Kızılay Irak'a Gıda Yardımı Gönderdi

24.12.2025 23:16
Türk Kızılay, Irak'ın Çemçemal'daki selzedelere 500 gıda kolisi gönderdi, dağıtımlara başlanacak.

Türk Kızılay, Irak'ın Süleymaniye kentinin Çemçemal ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere ulaştırılmak üzere 500 gıda kolisini Irak Kızılay'ın Süleymaniye Ofisi'ne teslim etti.

Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Çetin Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle büyük hasarlı ve kayıplara yol açan doğal felaketlerde komşu ülkelere yardım ulaştırdıklarını kaydetti.

Süleymaniye ve Kerkük kentlerinde yaşanan sel felaketi için bin gıda kolisi getirdiklerini aktaran Beyatlı, 500 kolinin Süleymaniye'de 500 kolinin de Kerkük'teki selzedelere dağıtılacağını söyledi.

Beyatlı, "Bu yardımlar, Bölge (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi) Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani'nin ofisinin yazılı talebi üzerine selzedelere destek olmak amacıyla sağlanmıştır. Gelecekte de Türk Kızılay olarak her türlü yardım ve desteğe hazırız." ifadelerini kullandı.

Çemçemal eski Kaymakamı ve İlçe Afet ve İnsani Yardım Komisyonu üyesi Ramek Ramazan da Türk Kızılay'a teşekkür ederek, "Sel felaketi nedeniyle Çemçemal ciddi bir olay yaşadı. Çamçemal'da meydana gelen seller nedeniyle, yardım ve destek ulaştırma çerçevesinde bugün Türk Kızılay'dan gıda yardımı aldık. En kısa sürede bölge halkına ulaşmasını umuyorum." dedi.

Irak Kızılay Süleymaniye Ofisi Müdürü İsam Namık Abdullah da yardımların teslim alınmasına ilişkin olarak, "Türk Kızılay'a, Süleymaniye'deki depomuza ulaştırdığı 500 gıda kolisi için teşekkür ediyoruz. Belirlenen plan doğrultusunda yarın sabahtan itibaren dağıtıma başlanacaktır." dedi.

Abdullah ayrıca, "Daha önce de tarafımıza ulaşan yardımları dağıttık. Bu, Türk Kızılay'ın doğal afetlerde destek ve yardım sağlamasının ilk örneği değil, takdire şayandır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Kızılay, Güncel, Irak, Son Dakika

