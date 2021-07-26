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Türk Kızılay Yozgat Şubesi, kan bağışı kampanyası başlattı - Son Dakika

Türk Kızılay Yozgat Şubesi, kan bağışı kampanyası başlattı

26.07.2021 16:09
Türk Kızılay Yozgat Şubesi, kan bağışı kampanyası başlattı, System.String[]

Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanlığı kan bağışı kampanyası başlattı.

Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanlığı kan bağışı kampanyası başlattı.

Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker, AA muhabirine, Cumhuriyet Meydanı'nda kan alım tırında başlatılan kampanyanın 12 Ağustos'a kadar süreceğini söyledi.

Kanın yapay olarak üretilmediğini ve tek kaynağının sadece insan olduğunu vurgulayan İlker, "İhtiyacı olan insanlarımıza, kan vererek sağlık sunmak için vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz. Yozgat halkı, kan bağış konusunda her zaman Kızılay'a destek olmuş ve kampanyaya yoğun ilgi göstermiştir. Bu kampanyaya da ilgi göstereceğine inanıyorum ve vatandaşlarımız Cumhuriyet Meydanı'ndaki kan alım tırında kan bağışına davet ediyorum." dedi.

İlker, Kurban Bayramı'nda Türk Kızılay Yozgat Şubesine bağışlanan 780 büyükbaş kurbanlığın Et ve Süt Kurumunda kesildiğini belirtti.

Kesilen kurbanlardan 280'nin parçalanarak 5'er kilogramlık paketler halinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını anlatan İlker, "Kalan kurban etleri ise kavrularak yine yıl içerisinde ihtiyaç sahiplerine kavurma olarak ulaştırılacak. Bağışlarıyla kampanyalarımıza destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türk Kızılay Yozgat Şubesi, kan bağışı kampanyası başlattı
Türk Kızılay Yozgat Şubesi, kan bağışı kampanyası başlattı
Türk Kızılay Yozgat Şubesi, kan bağışı kampanyası başlattı
Türk Kızılay Yozgat Şubesi, kan bağışı kampanyası başlattı

Kan Bağışı, Kızılay, Yozgat, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay Yozgat Şubesi, kan bağışı kampanyası başlattı - Son Dakika


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