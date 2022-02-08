Türk Kızılayı Aydın Şube Başkanlığına Sefa Şık atandı - Son Dakika

Türk Kızılayı Aydın Şubesi Başkanlığı görevine Sefa Şık getirildi.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, başkan olarak atanan Sefa Şık ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şık, kentte birçok sivil toplum kuruluşu içerisinde görev yaptığını belirtti.

Daha fazla bağışçıya ulaşmak için çalışacaklarını aktaran Şık, "Aydın'da bir ihtiyaç sahibi kalmayıncaya kadar mücadele etmek şuuruyla çalışacak ve görev dilimimiz olan bu 3 yıllık süre zarfında Kızılay Aydın'da hoş sada bırakmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şık başkanlığında oluşan yönetim kurulunda ise şu isimler yer alıyor:

"Cihad Pirci, Ömer Sabri Karagöz, Aslıhan Merve Esin, Mehmet Can Hanaylı, Ömer Kurt, Bilal Türen, Mustafa Özalp."