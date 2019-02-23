Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı Çayeli'nde Minikleri Sevindirdi

Türk Kızılayı Çayeli'nde Minikleri Sevindirdi

48 dakika önce

Türk Kızılayı'nın başlattığı 'Kolide ne var' yardım kampanyasıyla hazırlanan hediye paketleri Rize'nin Çayeli İlçesi'nde öğrencilere dağıtıldı.

Türk Kızılayı Çayeli'nde Minikleri Sevindirdi, System.String[]
Türk Kızılayı'nın başlattığı 'Kolide ne var' yardım kampanyasıyla hazırlanan hediye paketleri Rize'nin Çayeli İlçesi'nde öğrencilere dağıtıldı.

Türk Kızılayının 150. kuruluş yıl dönümü kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle hayata geçen "Kolide ne var?" kampanyasıyla Rize'nin Çayeli İlçesi'nde eğitim veren Kaptanpaşa İzzet Akçal Yatılı Bölge Ortaokulu'nda yardım kolileri öğlencilere dağıtıldı.

"Kolide ne var?" projesi kapsamında hazırlanan hediye paketleri, Türk Kızılayı Çayeli Şubesi Kaptanpaşa İzzet Akçal Yatılı Bölge Ortaokulu'na getirilerek buradaki öğrencilere dağıtıldı. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:28 Kaynak: İHA

Rize, Türk Kızılayı, Çayeli, Güncel
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