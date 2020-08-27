Türk Kızılayı ile Çiğli'de "Sosyal Yardım" protokolü - Son Dakika

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile Türk Kızılayı Konak Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömür Şanlı, dar gelirli kişileri ilgilendiren sosyal yardım protokolünü imzaladı.

Sosyal belediye uygulama ve projeleriyle dar gelirli ailelerin yanında olan Çiğli Belediyesi, önemli bir hizmete daha imza attı. Türk Kızılayı Konak Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömür Şanlı ile Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü tarafından imzalanan protokolle ihtiyaç sahibi ailelere sosyal market aracılığıyla destek olunacak. Protokol; dar gelirli aileler, yoksul, muhtaç ve kimsesizler, engelliler, öğrenciler, yaşlılar, şehit ve gazi aileleri, asker aileleri, kadın, yetim ve öksüzleri kapsıyor. İmzalanan protokole göre ihtiyaç sahibi kişilere gıda, temizlik, giyim, yakacak maddesi, kırtasiye, ev eşyası gibi ürünlerin ücretsiz dağıtımı sağlanacak. Ayrıca ihtiyaca göre tıbbi ve rehabilitasyon amaçlı protez araç ve gereçleri ile öğrenci bursu gibi destekler de verilebilecek. Ramazan ve muharrem aylarında ise iki kurum işbirliği yaparak Çiğli'de iftar yemekleri dağıtılabilecek.

Başkan Gümrükçü: "Belediyemiz halkımızın yanında"

Başkan Utku Gümrükçü, Çiğli Belediyesinin sosyal belediyecilik anlamında her zaman halkın yanında olan bir anlayışla ve sosyal eşitsizliği ortadan kaldırmaya yönelik hizmet ürettiğini belirterek, "Çiğli'de yaşayan dar gelirli yurttaşlarımızın daha fazla yanlarında olma ve ihtiyaçlarını karşılama noktasında çalışmalarımız yoğunlaştı. Türk Kızılayı Konak Şubesi ile önemli bir protokole imza atarak çalışmaya başladık. Kızılay ile koordineli biçimde ilçemizde yaşayan dar gelirli yurttaşlarımıza sosyal market aracılığıyla destek olacağız. Başta gıda, temizlik, yakacak ve kırtasiye gibi ürünleri temin ederek dağıtacağız. Her zaman halkımızın yararına olan çalışmaların içinde olacağız" dedi. - İZMİR