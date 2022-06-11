Bazı gençler, yaşlıların portrelerini çizerek günün anısı olarak onlara hediye etti.

Kaynak: AA

Kızılay, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümü Bolu'da huzurevi sakinleriyle kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.