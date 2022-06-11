Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümü Bolu'da huzurevi sakinleriyle kutlandı - Son Dakika
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Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümü Bolu'da huzurevi sakinleriyle kutlandı

11.06.2022 16:03
Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümü Bolu'da huzurevi sakinleriyle kutlandı

Bolu'da, Türk Kızılayın 154. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla huzurevinde kutlama etkinliği düzenlendi.

Bolu'da, Türk Kızılayın 154. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla huzurevinde kutlama etkinliği düzenlendi.

İzzet Baysal Huzurevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Kızılay gönüllüleri, huzurevi sakinleriyle pasta kesti.

Kızılay gönüllüleri ve huzurevi sakinleri, daha sonra müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Bazı gençler, yaşlıların portrelerini çizerek günün anısı olarak onlara hediye etti.

Etkinlikte, Kızılay gönüllüleri huzurevi sakinleriyle yakından ilgilendi.

YORUMLAR
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Yılkı Atları yavrularıyla doğal ortamlarında görüntülendi Yılkı Atları yavrularıyla doğal ortamlarında görüntülendi Genç gönüllüler Kızılayın 154. yıldönümünü yaşlılarla birlikte kutladılar Genç gönüllüler Kızılayın 154. yıldönümünü yaşlılarla birlikte kutladılar
Kaynak: AA

Kızılay, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümü Bolu'da huzurevi sakinleriyle kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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