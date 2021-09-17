Türk Kızılayından Azerbaycan'da Karabağ savaşından etkilenen bölgelerdeki öğrencilere yardım - Son Dakika

- Türk Kızılayından Azerbaycan'da Karabağ savaşından etkilenen bölgelerdeki öğrencilere yardım

BAKÜ - Türk Kızılayı, Azerbaycan'da Karabağ savaşından etkilenen bölgelerdeki yaşayan öğrencilere kırtasiye malzemesi ve kıyafet yardımı sağlanması kapsamındaki koliler ilk olarak Fuzuli bölgesinde dağıtılmaya başlandı.

Türk Kızılayı ve Azerbaycan Kızılayı koordineli olarak, Karabağ savaşından etkilenen Fuzuli, Terter ve Ağdam illerinde yaşayan öğrencilere yardım eli uzatıyor. Karabağ savaşından etkilenen Fuzuli, Terter ve Ağdam illerindeki 9 okulda toplam 2 bin 100 öğrenciye Kızılay tarafından kırtasiye malzemesi ve kıyafet dağıtımı yapılacak. İçinde defter, kalem, silgi gibi temel kırtasiye malzemeleri, öğrenciler için kıyafet ve ayakkabı olan koliler ilk olarak Fuzuli bölgesinde dağıtılmaya başlandı. İki hafta içerisinde dağıtımların diğer bölgelerde de tamamlanması planlanıyor.