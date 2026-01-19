Türk Metal Sendikası'ndan Grev Kararı - Son Dakika
Türk Metal Sendikası'ndan Grev Kararı

Türk Metal Sendikası\'ndan Grev Kararı
19.01.2026 17:59
Türk Metal Sendikası, toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldı.

TÜRK Metal Sendikası, 138 bin işçiyi ilgilendiren Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldı.

Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 13 Ekim 2025'te başlayan görüşmelerde bugüne kadar 54 madde ve 2 yönetmelik üzerinde anlaşma sağlanırken, ücret artışları ve sosyal haklara ilişkin maddelerin de aralarında bulunduğu 38 madde ile 1 yönetmelikte uzlaşma sağlanamadı. MESS'in 6 aylık ücret artışına ilişkin sunduğu yüzde 18'lik zam teklifi, sendika tarafından kabul edilmedi. Yasal süreç kapsamında başlatılan arabuluculuk görüşmelerinden de sonuç alınamaması üzerine arabulucu raporu bugün sendikaya ulaştı. Türk Metal Sendikası Başkanlar Kurulu, üyelerin haklarının korunması amacıyla grev kararı alındığını duyurdu.

Kaynak: DHA

Türk Metal Sendikası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar
18:18
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme 3 kişi tutuklandı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı
17:31
“Şeriat“ çıkışıyla gündem olan Esra Erol’dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
17:28
Eski futbolcu Ümit Karan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
16:40
Kur’an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
