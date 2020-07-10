Türk mimarın 'Covid-19' temalı çalışması ABD'de online sergileniyor - Son Dakika

Türk mimarın 'Covid-19' temalı çalışması ABD'de online sergileniyor

ABD'nin New York kentinde yaşayan Türk mimar, tasarımcı ve illüstratör Ece Yetim'in COVID-19'un insanlar üzerindeki etkisiyle ilgili 'Şefkatli Mobilyalar' adını verdiği çalışmaları Los Angeles Mimarlık ve Tasarım Müzesi'nde online sergileniyor.

ABD'nin New York kentinde yaşayan Türk mimar, tasarımcı ve illüstratör Ece Yetim'in COVID-19'un insanlar üzerindeki etkisiyle ilgili 'Şefkatli Mobilyalar' adını verdiği çalışmaları Los Angeles Mimarlık ve Tasarım Müzesi'nde online sergileniyor.

Amerika'nın en prestijli üniversitelerinden biri olan Princeton Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans programından mezun olduktan sonra dünyaca ünlü mimar Daniel Libeskind'in ofisinde çalışmaya başlayan mimar, tasarımcı ve illüstratör Ece Yetim'in COVID-19'un insanlar üzerindeki etkisiyle ilgili yaptığı 'Şefkatli Mobilyalar' adlı çalışmaları, Los Angeles  Architecture and Design Museum (Mimarlık ve Tasarım Müzesi)ndeki 'Future of Space' adlı sergide online olarak sergileniyor.

Ece Yetim, sergi ile ilgili şunları söyledi; "İnsan vücudunun oran ve hareket sistemi ile benzerliği sayesinde "Şefkatli Mobilyalar" adını verdiğim çalışmalar, Covid-19 karantina sürecini tek başına geçirenler için sarılma, ve oynama gibi özellikleri ile kullanıcılara psikolojik destek sağlıyor. Bu müzedeki sergi sadece online ortamda ve online olarak tasarlanan ilk sergi niteliginde. Mobilyaların renk, doku ve formu ile standartizasyon kurallarının insan vücudu üzerindeki hakimiyeti ve toplumsal cinsiyet eşitliğine göz kırparak sosyal ve dinamik bir peyzaj oluşturuyor"

Serginin 15 Temmuz'a kadar https://digitalaplusd.org/ adresinden ziyaret edilebileceği belirtildi.

Tez projesi ile Princeton Üniversitesi The Norman D. Kurtz 58 Bursu da aldığını hatırlatan Ece Yetim'in sergisi 2019 yılında New York'ta bir galeride 'sosyal birlik ve dayanışma' temasıyla sergilenmişti


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, New York, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 11:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Türk mimarın 'Covid-19' temalı çalışması ABD'de online sergileniyor - Son Dakika
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