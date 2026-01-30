Türk Müteahhitler Vergi İndirimi Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türk Müteahhitler Vergi İndirimi Bekliyor

30.01.2026 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TMB, inşaat sektöründeki vergi tevkifatı indirimine ve kamu projelerine yaygınlaştırılmasına dair beklentileri vurguladı.

Türk müteahhitlerinin, sektörün yüzde 1'e düşürülen vergi tevkifatı uygulamasının tüm kamu projelerine yaygınlaştırılması ve oranların yüzde 2'ye indirilmesi yönündeki beklentisi devam ediyor.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), "Yeni Küresel Düzenin Kaos Evresi" başlıklı bu yılın ilk "İnşaat Sektörü Analizi Raporu"nu yayımladı.

Raporda, inşaat sektöründeki büyümenin ivme kaybetmeden sürdüğü belirtilerek, kaynak kullanımı, çevresel etkiler ve sektörün uzun vadeli dayanıklılığına ilişkin başlıkların karar vericiler açısından giderek daha belirleyici hale geldiği ifade edildi.

Deprem bölgesinin yeniden imarı ve büyük ölçekli kamu yatırımlarının etkisiyle sektörün yıl genelinde ekonomiye güçlü katkı sağladığına işaret edilen raporda, konut ile ticari yapı yatırımlarında dengelenmenin sağlanamadığı kaydedildi.

"2025'te sektör, ekonomiye güçlü katkı sundu"

Raporda, 2025 yılının yüksek belirsizliklerin, sıkı finansman koşullarının ve jeopolitik risklerin belirleyici olduğu küresel konjonktürde geçtiği, inşaat sektörünün, deprem bölgesinin yeniden imarı ve kamu öncülüğündeki büyük ölçekli yatırımlar sayesinde ekonomiye güçlü katkı sunduğu vurgulandı.

Özel sektör kaynaklı yatırımların zayıf seyri nedeniyle konut ve ticari yapı yatırımlarında kalıcı dengelenme sağlanamadığına işaret edilen raporda, bu nedenle mevcut yapı kaynaklı büyümenin niteliğine ve sürekliliğine ilişkin soru işaretlerinin bulunduğu belirtildi.

Raporda, inşaat maliyetlerindeki yüksek seyrin, arsa ve finansman giderlerindeki artışla birleşerek özellikle konut projelerinde karlılığı baskıladığının altı çizildi.

İnşaat sektörünün, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 13,9 ile genel ekonominin üzerinde büyüme kaydettiği ve üst üste 12 çeyrek dönemdir sürdürdüğü kesintisiz büyüme serisine devam ettiği kaydedilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Yüksek finansman maliyetleri ve tasarruf tedbirleri kapsamında kısıtlanan kamu yatırımları nedeniyle, sektörün yüzde 1'e düşürülen vergi tevkifatı uygulamasının tüm kamu projelerine yaygınlaştırılması, oranların yüzde 2'ye indirilmesi ve kamu müteahhitlerine tasfiye hakkı verilmesi yönündeki beklentisi sürmüştür."

Yurt dışında üstlenilen proje tutarı 19,7 milyar dolar

Türk müteahhitleri tarafından 2025 yılında yurt dışında 19,7 milyar dolar tutarında 269 projenin üstlenildiği bilgisine yer verilen raporda, sektörün 1972 yılında Libya ile yurt dışı pazara açılmasından bu yana ulaştığı uluslararası proje portföyü büyüklüğünün 12 bin 816 proje ve toplam 557,3 milyar dolar olduğu belirtildi.

Raporda, geçen yıl yurt dışında en çok iş üstlenilen ülkenin 4,2 milyar dolarla Romanya olduğu, Irak'ın 3,3 milyar dolar, Türkmenistan'ın 2,2 milyar dolarla Romanya'yı takip ettiği bildirildi.

-"İnşaat Zirvesi Türkiye"nin haziranda düzenlenmesi planlanıyor

TMB tarafından bu yılın öne çıkan etkinliklerinden biri olması hedefiyle Ankara'da ilk kez düzenlenecek "İnşaat Zirvesi Türkiye (CST) 2026" için hazırlık sürecinin başladığı ifade edilen raporda, "İnşaat Teknolojileri ve Yenilikçi Yapı Malzemeleri" temasıyla 17-18 Haziran'da gerçekleştirilecek uluslararası organizasyonla inşaat sektörünün tüm paydaşlarının ortak platformda buluşturulmasının amaçlandığı vurgulandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, İnşaat, Finans, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Müteahhitler Vergi İndirimi Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat Hızla yayılmaya başladı 3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat! Hızla yayılmaya başladı
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü
Altındaki tarihi sıçrayış Rusya’yı alarma geçirdi Yasaklanıyor Altındaki tarihi sıçrayış Rusya'yı alarma geçirdi! Yasaklanıyor
İzmir’i fırtına vurdu Tekneler battı İzmir'i fırtına vurdu! Tekneler battı
Amerika’dan geldi, Türk oldu Milli takımımızda forma giyecek Amerika'dan geldi, Türk oldu! Milli takımımızda forma giyecek
Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV’ye vurdular Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV'ye vurdular

15:40
Ve mutlu son Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı
Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı
15:19
İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
14:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
14:24
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
14:12
Türkiye’den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 16:02:02. #7.11#
SON DAKİKA: Türk Müteahhitler Vergi İndirimi Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.