Çin'de nükleer enerji yüksek lisansı yapmak isteyenler için başvuru açıldı - Son Dakika

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin nükleer enerji alanında insan kaynağını geliştirmek amacıyla imzalanan program kapsamında, Çin'de yüksek lisans eğitimi görmek isteyen öğrenciler için başvuruların başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında 2012'de imzalanan 'Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşması' çerçevesinde Çin'e öğrenci gönderim programları devam ediyor. 4 yıldır devam eden ve EUAS International ICC koordinatörlüğünde yürütülen program kapsamında, Çin'in sayılı eğitim kurumlarından Harbin Mühendislik Üniversitesi'nde 5 öğrenci 'Nükleer Enerji Bilimi ve Teknolojisi' alanında yüksek lisans yapmaya hak kazanacak. Programla gelecekte Türkiye'nin nükleer enerji alanında söz sahibi olacak isimlerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

KONAKLAMA İMKANI VE AYLIK 3 BİN YUAN BURSPrograma katılmaya hak kazanan öğrenciler, 3 yıl okul ücretinden muaf olacak. Başvuru ücretinin alınmayacağı yüksek lisans fırsatında, konaklama da Çin tarafından sağlanacak. Öğrencilere sağlık sigortası, Çince dil kursu, gidiş-dönüş uçak bileti ve aylık 3 bin Yuan burs imkanı da sağlanacak. Başvuru yapacak öğrencilerin, en az 2,5 genel not ortalamasına sahip olması gerekiyor. İleri düzeyde İngilizce şartının arandığı programda aynı zamanda ileri düzeyde matematik ve fizik bilgisi de aranan şartlar arasında yer alıyor. Öğrencilerin üniversitelerin ilgili bölümlerinden en geç Temmuz 2022'de mezun ve en fazla 35 yaşında olmaları gerekiyor.

Son başvuru tarihinin 19 Şubat olduğu program kapsamında öğrencilerin, hepsi İngilizce olmak kaydıyla PDF formatında özgeçmişini, yine PDF formatında ve onaylı lisans not dökümünü, niyet mektubunu ve İngilizce bilgisini gösteren dil belgelerini icc-human-capital@enerji@gov.tr adresine göndermesi gerekiyor.