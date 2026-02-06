Türk Ordusu Depremzedelerin Yanında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türk Ordusu Depremzedelerin Yanında

06.02.2026 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MSB, 6 Şubat depremlerinde TSK'nın arama kurtarma faaliyetlerini hatırlattı ve video paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 6 Şubat depremlerine ilişkin video paylaşımı yaptı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Şanlı ordumuz, her zaman olduğu gibi o zor günde de tüm gücüyle milletimizin yardımına koştu. 6 Şubat asrın felaketinin ilk dakikalarından itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletinin yanında olmak için süratle bölgeye intikal etti. O acı sabahta şehirler sessizliğe gömülürken umut arayan gözlerin yanında ilk belirenlerden biri, Türk Silahlı Kuvvetleri oldu. Enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmak, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek, yaralıları tahliye etmek ve barınma-lojistik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kara, deniz ve hava unsurları seferber edildi. Kutsal üniforma, o gün bir görevden fazlasıydı ve bir milletin birbirine tutunan eli oldu."

Paylaşımda, 6 Şubat'ta Mehmetçiğin arama kurtarma faaliyetine ilişkin görüntüler ve kurtarılan vatandaşların duygu ve düşünceleri de yer aldı.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, TSK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Ordusu Depremzedelerin Yanında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu acıya yürek dayanmaz 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı Bu acıya yürek dayanmaz! 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı
Sevgilisi müjdeyi verdi Galatasaray’ın yıldızı evleniyor Sevgilisi müjdeyi verdi! Galatasaray'ın yıldızı evleniyor
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
AK Partili Elitaş’tan Özel’in erken seçim çağrılarına tepki: Bu bir liderlik zafiyetidir AK Partili Elitaş'tan Özel'in erken seçim çağrılarına tepki: Bu bir liderlik zafiyetidir
Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda... Gazete ilanıyla evlatlık verdiği oğlundan anneye büyük şok: Tam kavuşuyorum sandığı anda...
Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz: Afetin ardından hızlı bir şekilde sahaya konumlandık Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz: Afetin ardından hızlı bir şekilde sahaya konumlandık

11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
10:57
CHP’li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:51
Putin’e büyük şok Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 12:38:37. #7.11#
SON DAKİKA: Türk Ordusu Depremzedelerin Yanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.