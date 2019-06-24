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Türk piyanistten Viyana'da konser

18 dakika önce

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Türk piyanist Gülce Sevgi, yerli ve yabancı klasik eserlerden oluşan konser verdi.

Türk piyanistten Viyana'da konser, System.String[]
Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Türk piyanist Gülce Sevgi, yerli ve yabancı klasik eserlerden oluşan konser verdi.
Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Büyükelçiliğin konferans salonunda düzenlenen piyano konserine Avusturyalı ve Türk davetliler katıldı.
Sevgi, konserde ünlü Türk sanatçılar İlhan Baran'ın Siyah ve Beyaz, Fazıl Say'ın Kara Toprak eserlerinin yanı sıra Sergey Prokofyev'in Romeo ve Juliet, Franz Liszt'in Ballade No.2 gibi klasik eserlerini de çaldı.
Sevgi, konserin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükelçilik bünyesinde sanatseverlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ümit Vural'a teşekkür etti.
Müzik eğitimini Viyana Müzik ve Sanat Üniversitesinde sürdüren Sevgi'nin, katıldığı uluslararası yarışmalardan çeşitli ödülleri bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:05 Kaynak: AA
Avusturya, Viyana, Kültür Sanat
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