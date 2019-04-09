Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açılan sergiyi gezdi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açılan sergiyi gezdi.



Sezer ve Saygılı, İl Emniyet Müdürlüğü girişinde açılan ve polisin kullandığı ekipmanların yer aldığı sergiyi ziyaret ederek, Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'dan bilgi aldı.



Vali Sezer, "Burada polisimizin kullanmış olduğu kabiliyeti görme imkanımız var. Tekrar Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü kutluyoruz. Hayatımızın her alanında yapmış oldukları başarılı çalışmaların devamını diliyoruz." diye konuştu.

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