Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

49 dakika önce

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kırklareli Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kırklareli Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Şehit aileleri Şehitlik Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Kırklareli Müftülüğü murakıpları Harun Namlı ve Yasin Gün tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Ardından İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar ve beraberindekiler, şehitlik kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

Törenin ardından Adalar, polis evinde şehit ve gazi aileleri ile yemekte bir araya geldi. Etkinlikler Hızırbey Camisinde şehitler için okunan mevlit programı ile sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:39 Kaynak: AA

Kırklareli, Polis, Güncel
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