Türk Polis
Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kırklareli
Şehitliği'nde tören düzenlendi.
Şehit aileleri Şehitlik Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Kırklareli Müftülüğü murakıpları Harun Namlı ve Yasin Gün tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.
Ardından İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar
ve beraberindekiler, şehitlik kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bıraktı.
Törenin ardından Adalar, polis evinde şehit ve gazi aileleri ile yemekte bir araya geldi. Etkinlikler Hızırbey Camisinde şehitler için okunan mevlit programı ile sona erdi.