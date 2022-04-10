Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü - Son Dakika
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Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü

10.04.2022 15:40

Ağrı'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıl dönümü Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'in konuşması Cumhuriyet Caddesi'nde stant kurulması AĞRI - Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Ağrı'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıl dönümü

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması

İl Emniyet Müdürü Nihat Özen'in konuşması

Cumhuriyet Caddesi'nde stant kurulması

AĞRI - Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Ağrı'da Abide Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Türk Polis Teşkilatı'nın köklü tarihinden aldığı güçle, mazisine sığdırdığı başarılarla milletine aşk ve sadakatle bağlı olduğunu söyledi.

Başta Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri minnetle andıklarını belirten Özen, şunları kaydetti:

"Türk Polis Teşkilatı, temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğüne bağlı bir anlayışla yoluna 177 yıldır devam etmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde daha nice yüzyılları hedeflemekte ve planlamaktadır. Milletimizin kalbinde haklı bir yer edinen, güvenlik ve huzur için 7 gün 24 saat her yerde görev yapan teşkilatımız, manevi değerlerin ışığında milli birlik ve beraberliğimiz içinde suç ve suçluyla mücadelede kararlı ve dirayetli duruşunu koruyacak, cesaret ve azimle yoluna devam edecektir."

Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü
Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü
Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü

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Cumhuriyet Caddesi, Nihat Özen, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü - Son Dakika


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