Bitlis'te şehit aileleri iftarda buluştu - Son Dakika
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Bitlis'te şehit aileleri iftarda buluştu

08.04.2022 20:18
Bitlis'te şehit aileleri iftarda buluştu

Bitlis Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri için iftar programı düzenlendi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri için iftar programı düzenlendi.

Polisevi'ndeki iftar programında İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenledikleri iftara katılanlara teşekkür etti.

Vali Oktay Çağatay da emniyet teşkilatının kuruluşunun yıl dönümünü kutladı.

Ramazanda birçok yerde iftar yaptıklarını belirten Çağatay, "Birçok eve misafir oluyoruz. Kalabalıklar ve muhtelif kitlelerle birlikte oluyoruz ama en güzel iftarlarımızı şehit yakınlarımız ve gazilerimizle yapıyoruz. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimize sağlık diliyorum. Allah onlara uzun ömürler versin. Şehit yakınlarımıza da sabırlar diliyorum." şeklinde konuştu.

Polis teşkilatının en eski kuruluşlardan biri olduğunu anlatan Çağatay, şunları kaydetti:

"Bitlis'te beş yıldır görev yapıyorum. Polislerimizi, terörle mücadelede ve insanların huzurunu temin etmek için her alanda varlar. Polislik, meşakkatli bir meslek. Mesleklerini icra ederken Allah onlara kolaylıklar versin. Sizleri de bir araya getirdiği için emniyet müdürümüze ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum."

Şehitler için duaların edildiği programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, vali yardımcıları, emniyet personeli ve şehit yakınları katıldı.

Bitlis'te şehit aileleri iftarda buluştu
Bitlis'te şehit aileleri iftarda buluştu
Bitlis'te şehit aileleri iftarda buluştu
Bitlis'te şehit aileleri iftarda buluştu
Bitlis'te şehit aileleri iftarda buluştu
Bitlis'te şehit aileleri iftarda buluştu
Bitlis'te şehit aileleri iftarda buluştu
Bitlis'te şehit aileleri iftarda buluştu
Bitlis'te şehit aileleri iftarda buluştu
Bitlis'te şehit aileleri iftarda buluştu
Bitlis'te şehit aileleri iftarda buluştu

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Vali Epcim şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu Vali Epcim şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu Beyşehir Kaymakamı Özdemir şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu Beyşehir Kaymakamı Özdemir şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'te şehit aileleri iftarda buluştu - Son Dakika


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