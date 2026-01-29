Türk Savunma Sanayii'nden Portekiz'e Lojistik Gemiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Türk Savunma Sanayii'nden Portekiz'e Lojistik Gemiler

Türk Savunma Sanayii\'nden Portekiz\'e Lojistik Gemiler
29.01.2026 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Portekiz için deniz destek gemilerinin inşasını duyurdu.

Portekiz Deniz Kuvvetleri için inşasına başladığı Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemilerinin kızağa koyma töreninde konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Ürettiğimiz platformları dost ve müttefik ülkelerle ihtiyaçları doğrultusunda paylaşmakta bizim için önemli ve mutluluk verici olaylardan. Türk Savunma Sanayisi için önemli dönüm noktalarından bir tanesi. 20 yılda Türk Savunma Sanayii'nin geldiği nokta işte. Platformlarda kullanılan silah sistemler ve faydalı yükler açısından kendi kendine yete bilmemiz konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sadece NATO'daki müttefiklerimizin değil dünyanın diğer tarafından üçüncü ülkelerinde ihtiyaçlarını karşılaya bileceğimiz önemli ve sürdürüle bilir bir yola çıktığımızı düşündüğümüzü ifade etmek istiyorum" dedi.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş (STM) tarafından İstanbul'da inşası devam eden Portekiz Deniz Kuvvetleri'ne ait Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemileri'nin birinci gemisinin blok kızağa koyma töreni, Tuzla'daki Ada Tersanesi'nde düzenlendi. Törene; Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Cemal Ziya Kadıoğlu, Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Portekiz Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nobre de Sousa, Portekiz Hava Kuvvetleri Komutanı Gen. Joo Cartaxo Alves ve, Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, iki ülkenin büyükelçileri, Portekiz ve Türk Deniz Kuvvetleri mensupları ile Türk savunma sanayii firmalarının temsilcileri katıldı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Türk Savunma Sanayisi için önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Allah'a çok şükür Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonla son 20 yılda Türk Savunma Sanayii'nin geldiği nokta işte kendi kendine yetine bilirlik hususunda yüzde 83'lere varan yerlilik oranı sadece kara sadece hava sadece deniz değil ihtiyaç duyduğumuz tüm alanlarda ihtiyaçlarımızın önemli bir ölçüde yerli. Ekosistemimizden hem platformların kendisi hem platformlarda kullanılan silah sistemler ve faydalı yükler açısından kendi kendine yete bilmemiz konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ürettiğimiz platformları dost ve müttefik ülkelerle ihtiyaçları doğrultusunda paylaşmakta bizim için önemli ve mutluluk verici olaylardan. İşte biz bunu da yeteneklerimizi zaman zaman kazandığımız bu platformlarda ki özgün tasarım ve yenilikçi yaklaşımlarla dost ve müttefik ülkelerin ihtiyacını karşılayacak ve bizim savunma sanayimizin ihracatı olarak yansıyacak ürünleri de sizlerle anlaşmaları yaptıkça törenleri düzenledikçe paylaşıyoruz. Bu gün işte o günlerden bir tanesi" ifadelerini kullandı.

"Sadece NATO'daki müttefiklerimizin değil üçüncü ülkelerinde ihtiyaçlarını karşılaya bileceğimiz bir yola çıktığımızı düşündüğümüzü ifade etmek istiyorum"

Görgün, "Özellikle Türk donanması son zamanlarda Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle yaklaşık 40'a yakın bir platformun aynı bizim gurur duyduğumuz, göğsümüzü kabartan çalışmalarıyla yüzümüzü ağartan hem devlet tersanelerimiz hem özel tersanelerimle ortaya çıkartılan uçak gemisinden insansız deniz araçlarına, farklı görevlerde vazifelendirilecek platformlara varana kadar neredeyse tamamını yerli ve milli üretmenin gururunu yaşarken, işte bugün dost ve müttefik ülke olan Portekiz'in önemli bir ihtiyacı olan lojistik gemisinin iki tanesinin sözleşmesini 2024 yılında Aralık ayında imzalamıştık. Bugün köşe taşlarından bir tanesi misafir savunma bakanının ve deniz kuvvetlerinin de katıldığı törenle sizlerle paylaşmış durumdayız. Bu süreçte çok büyük emekler var. Gerek mühendislik yetenekleri gerek tersanelerimizin kabiliyetleri gerek Türk donanmasında oluşmuş tasarımsal kabiliyetin farklı ürüne dönmesiyle Savunma Bakanlığımız ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan aldığımız destekle hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılar hem de müttefiklerimizin ihtiyaçlarını karşılar hale geldik. Portekiz'e deniz platformu konusuna birlikte çalışmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü Portekiz denizcilik tarihinde kendini kanıtlamış bir ülke. Bu anlamdaki tecrübelerini bizim yeteneklerimizle birleştirme kararını vermelerinin mutluluğunu yaşıyoruz. Hem bu ürünle iyi bir başlangıç yaptığımızı değerlendirirken, bundan sonraki sadece Portekiz'in değil sadece NATO'daki müttefiklerimizin değil dünyanın diğer tarafından üçüncü ülkelerinin de ihtiyaçlarını karşılaya bileceğiz önemli ve sürdürüle bilir bir yola başladığımızı ve yola çıktığımızı düşündüğümüzü ifade etmek istiyorum. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haluk Görgün, Denizcilik, Portekiz, Savunma, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türk Savunma Sanayii'nden Portekiz'e Lojistik Gemiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı İçinde yok yok Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor
Eski belediye başkanının eşi Aziz İhsan Aktaş ile “tehdit“ nedeniyle buluşmuş Eski belediye başkanının eşi Aziz İhsan Aktaş ile "tehdit" nedeniyle buluşmuş
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Menajeri İstanbul’a geldi Talisca imzayı atıyor Menajeri İstanbul'a geldi! Talisca imzayı atıyor

14:24
YPGSDG’liler güvence peşinde O belge için kuyruğa girdiler
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler
14:20
Böyle anne olmaz olsun Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
14:13
Nereden nereye Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
13:59
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 14:45:46. #7.11#
SON DAKİKA: Türk Savunma Sanayii'nden Portekiz'e Lojistik Gemiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.