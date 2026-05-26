Türk sineması Bişkek’te perde açıyor: Türkiye-Kırgızistan Film Günleri 10’uncu yılında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk sineması Bişkek’te perde açıyor: Türkiye-Kırgızistan Film Günleri 10’uncu yılında

Türk sineması Bişkek’te perde açıyor: Türkiye-Kırgızistan Film Günleri 10’uncu yılında
26.05.2026 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ile Kırgızistan arasındaki kültürel bağları güçlendiren Türkiye-Kırgızistan Türk Film Günleri, bu yıl 10’uncu kez Bişkek’te düzenlenecek. 3-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında Türk sinemasının dikkat çeken yapımları ücretsiz gösterimlerle Kırgız halkıyla buluşacak.

Türkiye ile Kırgızistan arasındaki kültürel ve sanatsal iş birliğini güçlendiren “Türkiye-Kırgızistan Türk Film Günleri”, bu yıl 10’uncu kez Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenecek. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirilecek festival, Türk sinemasının seçkin yapımlarını Kırgız halkıyla buluşturacak. Kırgızistan Sinematografi Departmanı, T.C. Bişkek Büyükelçiliği ve Yerli Düşünce Derneği iş birliğinde düzenlenen organizasyon, 3-7 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin, sinemanın evrensel dili aracılığıyla iki ülke arasındaki dostluğu ve kültürel diyaloğu daha da güçlendirmesi hedefleniyor.

TÜRK SİNEMASININ DİKKAT ÇEKEN YAPIMLARI BİŞKEK’TE GÖSTERİLECEK

Festival kapsamında “Mutluyuz Mu”, “Bak Postacı Geliyor”, “Bir Adam Yaratmak”, “Kanto” ve “Efesin Sırrı” adlı filmler Kırgız sinemaseverlerle buluşacak. Beş gün boyunca gerçekleştirilecek tüm gösterimlerin ücretsiz olması dikkat çekerken, organizasyona yoğun katılım bekleniyor. Festivalin açılış galası ise 3 Haziran Çarşamba günü Bişkek’in önemli kültür merkezlerinden biri olan Alaa-Too Sineması’nda gerçekleştirilecek. Açılış filmi olarak “Mutluyuz Mu” izleyici karşısına çıkacak. Gala gecesine T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven’in yanı sıra filmin başrol oyuncusu İbrahim Büyükak, yapımcı Hasan Koray Şahin ve senarist-yönetmen Murat Emre Kaman da katılacak. Festivalde ayrıca “Bak Postacı Geliyor” filminin oyuncusu Deniz Barut ile yönetmeni Yüksel Aksu, “Bir Adam Yaratmak” filminin yönetmeni Murat Çeri ve “Kanto” filminin yönetmeni Ensar Aksoy’un da yer alacağı açıklandı.

Türk sineması Bişkek’te perde açıyor: Türkiye-Kırgızistan Film Günleri 10’uncu yılında

ÜNİVERSİTE SÖYLEŞİLERİ VE SEKTÖR BULUŞMALARI DÜZENLENECEK

Film gösterimlerinin yanı sıra festival kapsamında üniversite söyleşileri, yönetmen ve yapımcı buluşmaları, kültürel geziler ve sektörel etkinlikler de gerçekleştirilecek. Organizasyonun, Türk dünyası arasında sinema alanındaki uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sunması hedefleniyor. Festival boyunca Türk ve Kırgız sinema sektöründen isimlerin bir araya gelmesiyle yeni projelerin ve ortak yapımların da gündeme gelmesi bekleniyor. Kültürel etkileşimin artırılması amacıyla düzenlenecek etkinliklerde sinemanın birleştirici gücü ön plana çıkarılacak.

10 YILDIR KÜLTÜREL KÖPRÜ GÖREVİ ÜSTLENİYOR

Türkiye-Kırgızistan Türk Film Günleri, geride kalan 10 yıllık süreçte yalnızca bir sinema etkinliği olmanın ötesine geçerek iki ülke arasında kültürel bağları güçlendiren önemli bir platform haline geldi. Festival, Türk dünyasının ortak kültürel hafızasını sinema aracılığıyla yaşatmayı sürdürüyor. Organizasyonun, özellikle genç sinemaseverlerin Türk sinemasına olan ilgisini artırmasının yanı sıra kültürel yakınlaşmaya da önemli katkı sunduğu ifade ediliyor. Festivalin bu yıl da sanatın evrensel diliyle Türkiye ile Kırgızistan arasındaki dostluğu pekiştirmesi bekleniyor.

Kültür Sanat, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Türk sineması Bişkek’te perde açıyor: Türkiye-Kırgızistan Film Günleri 10’uncu yılında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig’de tarih yazdı Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı
“Bundan sonra meydanlardayız“ diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir’de yapıyor "Bundan sonra meydanlardayız" diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir'de yapıyor
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum’da aldı Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı
“Adı açıklanırsa mahvolurum“ demişti Sarp Yalçınkaya’nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası "Adı açıklanırsa mahvolurum" demişti! Sarp Yalçınkaya'nın korktuğu isim Müsavat Dervişoğlu iddiası
Galatasaray’dan Bertuğ Yıldırım transferi için takas para formülü Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım transferi için takas + para formülü
Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi’ne getirildi Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları CHP Genel Merkezi'ne getirildi
Karşıyaka’ya Fenerbahçe’den 3 transfer birden Karşıyaka'ya Fenerbahçe'den 3 transfer birden

16:00
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı
Tayland polisi operasyon için pullu kostüm giyip makyaj yaptı
14:54
Gözaltına alınan CHP’li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
Gözaltına alınan CHP'li başkan lüks araçlarıyla gündem olmuştu: Uçağa da binerim, sana ne
14:44
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti
14:22
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
14:14
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
14:13
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
12:33
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 16:14:10. #7.13#
SON DAKİKA: Türk sineması Bişkek’te perde açıyor: Türkiye-Kırgızistan Film Günleri 10’uncu yılında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.