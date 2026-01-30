Türk Somonu Üretimi Rekor Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türk Somonu Üretimi Rekor Kırdı

30.01.2026 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin balıkçılık üretiminin 1 milyon tonu aştığını ve 2025 hedeflerini açıkladı.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de balıkçılık üretiminin 1 milyon tonu aştığını belirterek, "2025 yılında su ürünlerinden ülkemiz 2,3 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaştı. Bunun da yaklaşık 500 milyon doları yine bizim Türk somonu dediğimiz ve artık dünya pazarlarına ulaşmış olan bir ürünümüzden gelmiş oldu. Son 8 yılda özellikle Türk somonu üretiminin 15 kat arttığını söylemek istiyorum. Bu manada özellikle hem yetiştiricilikte, iç sulardaki yetiştiricilikte hem de buna uygun denizlerimizdeki yetiştiricilikte çok başarılı bir sonuca ulaşmış durumdayız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Artvin'in Borçka ilçesinde Borçka Baraj Gölü üzerinde faaliyet gösteren Artvin Balıkçılık Somon Üretim Tesisi'ni ziyaret etti. Kentte, Türk somonu üretimi çalışmalarına yönelik incelemelerde bulunan Yumaklı yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Türkiye'de balıkçılık sektörünün özellikle son yıllardaki gelişimi bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Son dönemde özellikle 1 milyon ton üretim barajını aşmış olması ve bu rekoru kırmış olması balıkçılık sektörünün potansiyelini üretime çevirdiğiyle alakalı çok güzel sonuçlar getirdi bize. Tabii Türkiye'deki üretimin yüzde 60'ı yetiştiricilikten. Dolayısıyla bu manada bizim özellikle buna müsait alanlarımız, barajlarımız, yetiştiricilikle ilgili bizim bu potansiyeli hayata geçirmemizde önemli rol oynuyor. Son 23 yılda yetiştiricilik üretimi 10 kat artmış durumda. Dolayısıyla yaklaşık 650 bin tonlara gelmiş durumdayız. Türk somonu, alabalık, levrek, çupra gibi ürünlerin artık bir marka olarak da dünya pazarlarına ulaşmış olması bu manada sektörün daha da gelişeceğine dair bizler için umut verici bir durum. Su ürünleri üretiminde özellikle hem yetiştiricilikte hem avcılıkta üretim planlamasına 2024 yılından itibaren geçmiştik. Yüzde 95'in üzerinde bir oranda üretim planlaması uygulaması var. Bunu hem yetiştiricilikteki gelişmelerin üretim planlamasına çok ciddi bir şekilde katkı vermesi hem de avcılıktaki sonuçlardan özellikle koruma kullanma dengesini gözettiğimizde görmüş oluyoruz. Bu manada üretim planlamasının hem bitkisel üretimde hem hayvansal üretimde hem de su ürünlerinden bu manada başarılı olduğunu söylemek istiyorum.

"Artvin'in bu potansiyelini daha da geliştirmeye devam edeceğiz"

2025 yılında su ürünlerinden ülkemiz 2,3 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaştı. Bunun da yaklaşık 500 milyon doları yine bizim Türk somonu dediğimiz ve artık dünya pazarlarına ulaşmış olan bir ürünümüzden gelmiş oldu. Son 8 yılda özellikle Türk somonu üretiminin 15 kat arttığını söylemek istiyorum. Bu manada özellikle hem yetiştiricilikte, iç sulardaki yetiştiricilikte hem de buna uygun denizlerimizdeki yetiştiricilikte çok başarılı bir sonuca ulaşmış durumdayız. Elbette hem işleme tesisleri açısından hem ihracata hazırlık açısından hem de iç piyasaya bunların ulaştırılması açısından daha yapmamız gereken yatırımlar var. Bunları da planlıyoruz, planlamaya devam edeceğiz. Artvin'de Türk somonu üretiminin en önemli alanlarından bir tanesi. Şu anda biz Borçka Barajı'ndayız. 2025'te 3 bin tonluk bir üretimi olmuş. Burada 11 tesis var. Bunun karşılığı 765 milyon lira. Yani bu rakamları sadece birer rakam olarak görmemek lazım. Aynı zamanda bulunduğu şehire çok önemli bir ekonomik katkı da sağlamış oluyor aynı zamanda. Artvin'in bu potansiyelini daha da geliştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Balıkçılık, Ekonomi, Türkiye, İhracat, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Somonu Üretimi Rekor Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’ DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
“Gezmeye“ diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı "Gezmeye" diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı
’’İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı’’ iddiaları yalanlandı ''İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı'' iddiaları yalanlandı
2 gündür haber alınamıyordu Cansız bedeni bulundu 2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu
Trabzonspor, Fenerbahçe’nin eski golcüsünü aldı Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

14:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Ankara’da: ABD iyi niyet göstermiyor, müzakereye hazırız
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Ankara'da: ABD iyi niyet göstermiyor, müzakereye hazırız
14:24
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
14:12
Türkiye’den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
13:30
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
13:22
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 14:45:45. #7.11#
SON DAKİKA: Türk Somonu Üretimi Rekor Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.