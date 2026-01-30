Türk Somonu Üretimi Rekor Kırdı

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de balıkçılık üretiminin 1 milyon tonu aştığını belirterek, "2025 yılında su ürünlerinden ülkemiz 2,3 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaştı. Bunun da yaklaşık 500 milyon doları yine bizim Türk somonu dediğimiz ve artık dünya pazarlarına ulaşmış olan bir ürünümüzden gelmiş oldu. Son 8 yılda özellikle Türk somonu üretiminin 15 kat arttığını söylemek istiyorum. Bu manada özellikle hem yetiştiricilikte, iç sulardaki yetiştiricilikte hem de buna uygun denizlerimizdeki yetiştiricilikte çok başarılı bir sonuca ulaşmış durumdayız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Artvin'in Borçka ilçesinde Borçka Baraj Gölü üzerinde faaliyet gösteren Artvin Balıkçılık Somon Üretim Tesisi'ni ziyaret etti. Kentte, Türk somonu üretimi çalışmalarına yönelik incelemelerde bulunan Yumaklı yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Türkiye'de balıkçılık sektörünün özellikle son yıllardaki gelişimi bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Son dönemde özellikle 1 milyon ton üretim barajını aşmış olması ve bu rekoru kırmış olması balıkçılık sektörünün potansiyelini üretime çevirdiğiyle alakalı çok güzel sonuçlar getirdi bize. Tabii Türkiye'deki üretimin yüzde 60'ı yetiştiricilikten. Dolayısıyla bu manada bizim özellikle buna müsait alanlarımız, barajlarımız, yetiştiricilikle ilgili bizim bu potansiyeli hayata geçirmemizde önemli rol oynuyor. Son 23 yılda yetiştiricilik üretimi 10 kat artmış durumda. Dolayısıyla yaklaşık 650 bin tonlara gelmiş durumdayız. Türk somonu, alabalık, levrek, çupra gibi ürünlerin artık bir marka olarak da dünya pazarlarına ulaşmış olması bu manada sektörün daha da gelişeceğine dair bizler için umut verici bir durum. Su ürünleri üretiminde özellikle hem yetiştiricilikte hem avcılıkta üretim planlamasına 2024 yılından itibaren geçmiştik. Yüzde 95'in üzerinde bir oranda üretim planlaması uygulaması var. Bunu hem yetiştiricilikteki gelişmelerin üretim planlamasına çok ciddi bir şekilde katkı vermesi hem de avcılıktaki sonuçlardan özellikle koruma kullanma dengesini gözettiğimizde görmüş oluyoruz. Bu manada üretim planlamasının hem bitkisel üretimde hem hayvansal üretimde hem de su ürünlerinden bu manada başarılı olduğunu söylemek istiyorum.

"Artvin'in bu potansiyelini daha da geliştirmeye devam edeceğiz"

2025 yılında su ürünlerinden ülkemiz 2,3 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaştı. Bunun da yaklaşık 500 milyon doları yine bizim Türk somonu dediğimiz ve artık dünya pazarlarına ulaşmış olan bir ürünümüzden gelmiş oldu. Son 8 yılda özellikle Türk somonu üretiminin 15 kat arttığını söylemek istiyorum. Bu manada özellikle hem yetiştiricilikte, iç sulardaki yetiştiricilikte hem de buna uygun denizlerimizdeki yetiştiricilikte çok başarılı bir sonuca ulaşmış durumdayız. Elbette hem işleme tesisleri açısından hem ihracata hazırlık açısından hem de iç piyasaya bunların ulaştırılması açısından daha yapmamız gereken yatırımlar var. Bunları da planlıyoruz, planlamaya devam edeceğiz. Artvin'de Türk somonu üretiminin en önemli alanlarından bir tanesi. Şu anda biz Borçka Barajı'ndayız. 2025'te 3 bin tonluk bir üretimi olmuş. Burada 11 tesis var. Bunun karşılığı 765 milyon lira. Yani bu rakamları sadece birer rakam olarak görmemek lazım. Aynı zamanda bulunduğu şehire çok önemli bir ekonomik katkı da sağlamış oluyor aynı zamanda. Artvin'in bu potansiyelini daha da geliştirmeye devam edeceğiz."