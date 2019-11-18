Son Dakika Haberleri: Türk tasarımcıların parçaları Designers' Corner'da
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Türk tasarımcıların parçaları Designers' Corner'da

6 saat önce

Morhipo.com, modayı uygun fiyata yakalamak isteyenler için Dilek Hanif, Gamze Saraçoğlu, Tuba Ergin, SudiEtuz gibi Türk tasarımcıların sınırlı stoklardaki seçkin parçalarını, kısa bir süre için Designers' Corner'da moda tutkunlarına sunduğunu açıkladı.

Türk tasarımcıların parçaları Designers' Corner'da, System.String[]

Morhipo.com, modayı uygun fiyata yakalamak isteyenler için Dilek Hanif, Gamze Saraçoğlu, Tuba Ergin, SudiEtuz gibi Türk tasarımcıların sınırlı stoklardaki seçkin parçalarını, kısa bir süre için Designers' Corner'da moda tutkunlarına sunduğunu açıkladı.

Dilek Hanif'in abiye elbiseleri, Gamze Saraçoğlu'nun defile parçaları, SudiEtuz'un tasarımları, Ayşe Boyner imzası taşıyan Faraway'in parçaları, Anar Jewellery'nin aksesuar tasarımlarının yanı sıra DCEY, Zeynep Okmen, Nur Karaata, Tuba Ergin, Zeynep Erdoğan tasarımları da Designers' Corner'da yer alıyor.

Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, "E-ticarette modanın öncüsü olarak Türk tasarımcıların bu özel koleksiyonlarını müşterilerimizle buluşturmak bizim DNA'mıza çok uygun. Müşterilerimiz, modayı ve trendleri yakından takip eden, tasarıma değer veren, yeniliklere duyarlı bir kitle. Bir yandan da online alışverişin konforuna ve kolaylığına çok değer veriyorlar. O yüzden bu buluşmaya ev sahipliği yapmak bizim için çok önemli. Türk tasarımcıların yeni kitlelerle buluşması açısından sektöre de katkısı büyük. Designers' Corner açıldığı ilk günden beri müşterilerimizin yoğun ilgisiyle karşılandı. Hem satışlar hem de müşterilerimizden gelen olumlu yorumlar bizi motive ediyor. Designers' Corner Morhipo.com'da yeni tasarımcılar ve güzel sürprizlerle yola devam edecek" dedi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:48 Kaynak: DHA
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