Türk Telekom 2 yılda 2. kez Türkiye Kupası'nda yarı finalde - Son Dakika
Son Dakika Spor Türk Telekom 2 yılda 2. kez Türkiye Kupası'nda yarı finalde - Son Dakika Spor

Türk Telekom 2 yılda 2. kez Türkiye Kupası'nda yarı finalde

13 dakika önce

Türk Telekom, Solgar Vitamin Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde evinde Pınar Karşıyaka'yı 62-56'lık skorla eledi ve yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Türk Telekom 2 yılda 2. kez Türkiye Kupası'nda yarı finalde, System.String[]

Türk Telekom, Solgar Vitamin Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde evinde Pınar Karşıyaka'yı 62-56'lık skorla eledi ve yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.


Avrupa'da Türkiye'yi başarıyla temsil eden Türk Telekom, Solgar Vitamin Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde evinde Pınar Karşıyaka ile karşılaştı. Karşılaşmaya etkili başlayan Türk Telekom, Muhammed Baygül'ün elinden yayın gerisinden bulduğu basketlerle ilk 5 dakikayı 11-4 önde tamamladı. İlk çeyreği Türk Telekom, Wiltjer'ın pota altından kaydettiği basketlerle 17-10 önde bitirdi. İkinci çeyreğin başında yeni transferlerinden C.J. Harris'in sayılarıyla hızlı giren başkent ekibi, 22-12 öne geçerek farkı çift hanelere çıkardı. İki takımın da sert savunmalarının öne çıktığı ikinci çeyrekte farkı kapatan Pınar Karşıyaka 27-27 eşitliği yakaladı ve soyunma odasına bu skorla gidildi.


Türk Telekom üçüncü çeyreğe 5-0'lık seri ile başlayarak avantaj yakaladı. Ev sahibi ekibin yaptığı top kayıplarını iyi değerlendiren konuk ekip farkı kapattı. Çeyreğin son bölümlerinde sahneye çıkan Türk Telekom'un Kanadalı forveti Kylie Wiltjer'in basketleri ile Türk Telekom, üçüncü çeyreği 41-38 üstün tamamladı.


2 yılda 2. kez yarı final heyecanı


Ankara Spor Salonu'nu dolduran taraftarların büyük desteğiyle son bölümde farkı korumayı bilen Türk Telekom, Pınar Karşıyaka'yı boyalı bölgeye yaklaştırmadı. Pota altını iyi kullanan başkent ekibi müsabakadan 62-56 üstün ayrılarak Türkiye Kupası'nda adını Dörtlü Finale yazdırdı. İki yılda ikinci kez yarı final heyecanı yaşayan Türk Telekom, Fenerbahçe ile eşleşti.


Salon: Ankara


Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök


Türk Telekom: Johnson 6, Muhammed Baygül 9, Fall 12, Wiltjer 15, Campbell 13, Harris 7, Metin Türen, Şafak Edge, Enes Taşkıran


Pınar Karşıyaka: Crocker 6, Semih Erden 6, Triche 4, Taylor 9, M'Baye 9, James Metecan Birsen 5, Morgan 4, Yunus Emre Sonsırma 8, Onuralp Bitim 5, Nusret Yıldırım


1. Periyot: 17-10


Devre: 27-27


3. Periyot: 41-38 - İSTANBUL

Pınar Karşıyaka, Türkiye Kupası, Türk Telekom, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:45 Kaynak: İHA
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