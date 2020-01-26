Türk Telekom evinde kazandı - Son Dakika
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Türk Telekom evinde kazandı

6 saat önce

Karşılaşmada ilk 4 dakikayı Türk Telekom 14-8 önde geçti.

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Karşılaşmada ilk 4 dakikayı Türk Telekom 14-8 önde geçti. Meksa Yatırım Afyon Belediyespor 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla etkili olmaya çalışsa da Türk Telekom ilk çeyreği 33-23 önde tamamladı.


Tempolu başlayan ikinci çeyrekte Metin Türen'le sayılar bulan Türk Telekom, 16. dakikayı 42-30 üstün tamamladı. Hücumda Muhammed Mustafa Baygül'le etkili olan Türk Telekom, son bölümde serbest atışlardan bulduğu basketlerle soyunma odasına 48-40 önde gitti.


Üçüncü çeyrekte Fall ve Johnson'un iyi oyunuyla farkı arttıran Türk Telekom, 27. dakikada 61-50'lik üstünlük kurdu. Meksa Yatırım Afyon Belediyespor üçüncü çeyreğin son saniyelerinde hücumda Hrovat'la bulduğu sayılarla farkı 7'ye indirdi ve final periyoduna 67-60 Türk Telekom üstünlüğüyle girildi.


Son çeyrekte rahat bir oyun ortaya koyan Türk Telekom sahadan 92-83 galip ayrıldı.


Salon: Ankara


Hakemler: Serkan Emlek, Ali Şakacı, Can Mavisu


Türk Telekom: Johnson 23, Muhammed Mustafa Baygül 15, Fall 26, Wiltjer 10, Campbell 8, Polat Kaya, Metin Türen 4, Şafak Edge 5, Harris 1, Akif Egemen Güven, Enis Berkay Taşkıran


Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 6, Davis 14, Hrovat 14, Aldrige 8, Zanna 15, Sinan Sağlam 11, Erdi Gülaslan 10, Ali Ulaş Peker 3, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Burak Eşlik 2


1. Periyot: 33-23


Devre: 48-40


3. Periyot: 67-60


Beş faulle çıkan: 34.49 Aldrige (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor)

Mesleki Eğitim Ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı, Türk Telekom, Afyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:35 
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