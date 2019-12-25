Türk Telekom fiberde 7,5 milyon kilometreye ulaştı - Son Dakika

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, "Türk Telekom'un fiber hane kapsamasını 2019 Aralık ayı itibarıyla 21,7 milyon haneye yükselttik. Bugün altyapımız 303 bin kilometre fiber hat ile 7,5 milyon kilometre fiber ağa ulaştı." dedi.

Türk Telekom'un, "2019'dan 2020" ye temalı basın toplantısı Ümit Önal'ın katılımıyla İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi.

Şirketin fiber yatırımlarında geldiği son noktayı ve gelecek dönem hedeflerini paylaşan Önal, 2019 yılının Türk Telekom için oldukça başarılı geçtiğini, yılın ilk 9 ayında yüzde 15,6'lık büyüme ve 1,9 milyar TL net kar ile son 11 yılın gelir artışında rekor kırdıklarını söyledi.

Türk Telekom'un bu toprakların milli bir değeri olduğunun altını çizen Ümit Önal, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydetti.

Türkiye'nin dijital dönüşümüne son 14 yılda 16,2 milyar dolar yatırım yaptıklarını anlatan Önal, dijitalleşmenin olmazsa olmazı fiber altyapılarını ise son 10 yılda 10 kattan fazla artırdıklarını bildirdi.

"Türkiye'yi adeta fiber ağlarla ördük"

Önal, Türkiye'deki fiber ağ çalışmalarına ilişkin "Türk Telekom olarak Türkiye'yi adeta fiber ağlarla ördük.Türkiye'nin 81 ilini köşe bucak sararak, yatırım yapmadık yer bırakmadık. Fiber şebekemiz ile ulaştığımız hane sayısını son 2 yılda rekor düzeye eriştirerek, 5 milyonun üzerinde artırmayı başardık. Gururla söylemek isterim ki Türk Telekom'un fiber hane kapsamasını 2019 aralık ayı itibarıyla 21,7 milyon haneye yükselttik. Bugün altyapımız 303 bin kilometre fiber hat ile 7,5 milyon kilometre fiber ağa ulaştı." ifadelerini kullandı.

Fiberdeki "7,5 milyon kilometre" ifadesine de açıklık getiren Önal, şöyle devam etti:

"Uluslararası kuruluşlar, ülkelerdeki mevcut fiber altyapıyı fiberle erişilen hane sayısı, hane fiber penetrasyonu ve abone fiberleşme oranı gibi, daha doğru ve tutarlı sonuçlar veren metriklerle karşılaştırmayı tercih ediyor. Fiber altyapılarıyla ilgili OECD ülkeleriyle Türkiye arasında bir kıyaslama yapılacaksa uluslararası geçerliliği olan kriterler baz alınmalıdır. Türkiye'de çeşitli kaynaklar tarafından gündeme getirilen yurt dışındaki fiber uzunluk verileri, fiber kabloların içlerinde bulunan tekil kablo uzunluklarının ayrı ayrı hesaplanmasıyla elde ediliyor. Bu şekilde bir hesaplama yapıldığında Türk Telekom'un ülke genelindeki fiber uzunluğu da 7,5 milyon kilometreye ulaşıyor."

"Türkiye fiberde gelişmiş ülkeleri geride bırakıyor"

Önal, "Ülkemizin dört bir yanını, yüksek kapasiteli ve hızlı internet altyapısıyla ilmek ilmek örüyoruz. En büyük metropolümüz İstanbul'u ele alırsak; İstanbul'da abone fiberleşme oranımız yüzde 76. Türkiye şu anda sahip olduğu fiber altyapıyla çok sayıda OECD ülkesini geride bırakarak, 5G öncesi büyük bir atılım gerçekleştirmiş oldu. OECD ülkelerinin ortalamaları dikkate alındığında, yüzde 20'lik abone fiberleşme oranıyla Türkiye, bu kategoride İsviçre, Hollanda, Fransa, Kanada, ABD, İtalya, Almanya, İngiltere, Belçika gibi gelişmiş ülkeleri geride bırakıyor." dedi.

"Her gün altyapımıza ortalama 2 bin kilometre fiber ekliyoruz"

Tüm zorlu coğrafi koşullarda, sadece karlı yerlerde değil Türkiye'nin her karışında, büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade eden Ümit Önal, şunları kaydetti:

"Her gün altyapımıza ortalama 2 bin kilometre fiber ekliyoruz. Bu rakam Türkiye'nin en batısından en doğusuna kadar her gün en az bir kez gitmek anlamına geliyor. Ülkemizdeki fiber altyapının yüzde 80'inde Türk Telekom imzası bulunuyor. Altyapı yatırımı söz konusu olduğunda, en yakın rakibimizin her 5 birimlik yatırımına karşı biz, 100 birimlik altyapı erişim yatırımı yapıyoruz. Sadece haneye fiber olarak değerlendirdiğimizde, en yakın rakibimizin ayda 5 bin yeni haneye erişim sağlamasına karşılık, biz her gün 10 bin yeni haneye erişim sağlıyoruz.

Ağustos böceği gibi yüksek ses çıkartmak yerine karınca gibi çalışarak, Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna en yakın rakibimizin 7 katı altyapı yatırımı yapıyoruz. Bu altyapı, Türkiye'nin altyapısıdır. Talep eden her operatör bu altyapıyı kullanabilir. 2018 yılında sektörün tüm oyuncularının mutabakatıyla imzalanmış olan 'Sabit Elektronik İletişim Altyapısını Kiralama İş Birliği Protokolü' çerçevesinde biz üzerimize düşeni yapıyoruz.

Eğer gerçekten Türkiye'nin teknolojik refahı önceliklendiriliyorsa, bu ancak 3 şey ile mümkündür. Birincisi ortaya konulan taleplerin hukuki olması, ikincisi gelen taleplerin ticari bir mantığa dayanması ve üçüncüsü de bu taleplerin rasyonel olmasıdır. Türkiye'nin dijitalleşme sürecinin ivme kazanması ve altyapısının maksimum seviyeye ulaşması ancak; mevcut kurallar çerçevesinde, tüm oyuncular tarafından kabul edilmiş ve imzalanmış ortak altyapı protokolünün etkin şekilde uygulanmasıyla mümkün olabilir."

"2 yılda 2,2 milyon yeni haneye internet"

Sadece son 2 yılda fiber hizmet verilebilecek hane sayısını ikiye katladıklarını aktaran Ümit Önal, yapılan bu yatırımlarla 2 yılda yaklaşık 2,2 milyon yeni haneye internet erişimi sağladıklarını söyledi.

Türkiye'nin geniş bant hane penetrasyonunu son 2 yılda yüzde 47'den yüzde 57'ye yükselttiklerine dikkati çeken Önal, diğer yandan internet okuryazarlığını artırmaya yönelik Birleşmiş Milletler tarafından örnek gösterilen 'İnternetle Hayat Kolay' gibi sosyal sorumluluk projeleri ve 'İnternet Bizden' başta olmak üzere hesaplı tarifelerle internet penetrasyonunun artmasına katkı sağladıklarını ifade etti.

Önal, Türk Telekom sabit geniş bant abonelerinin kişi başı aylık ortalama data kullanımının 2014'ten bugüne yüzde 208'lik bir rekor artışla 37 GB'dan 114 GB'a yükseldiğini kaydetti.



"İstanbul'da fiber hizmet taleplerini 1 haftada karşılayacağız"

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 2020'de de Türkiye'nin her mahallesine fiber götürme hedefiyle çalışmalarının süreceğini belirterek, "Türkiye geniş bant internet penetrasyonunu yüzde 70 seviyelerine taşıma konusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl İstanbul'da altyapısı olmayıp altyapı talep eden müşteriye, bir hafta içerisinde fiberi yaşadıkları sokağa getirme sözü veriyoruz. İnanıyorum ki bu vaadimiz, Türk Telekom'un müşteri memnuniyetine verdiği önem açısından da, 2020'nin nasıl bir yıl olacağına dair ipuçları veriyordur." dedi.

"Altyapıya yatırım yapmadığımızı iddia edenler ya hesap bilmiyor ya da art niyetli"

Önal, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rakiplerinin "Türk Telekomu'un altyapıya yatırım yapmadığı" şeklindeki konuları gündeme getirmesine yönelik bir soruyu cevaplayan Önal, "Bir takım rakamları sizinle paylaştım. Bu aynı zamanda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) belli dönemlerde yaptığımız açıklamalardan da oluşuyor. Aynı şekilde diğer operatörlerimizin de yaptıkları yatırımlar kendilerinin KAP'a sundukları açıklamalarda da cari. Yine bütün operatörler, bakanlık ve BTK bir araya gelip bir protokol imzaladık ve bu protokolün hükümleri caridir." dedi.

Türk Telekom'un son 10 yılda fiber erişimi 10 kat artırdığına dikkati çeken Önal, "Türkiye'in yüzde 90'ını internete erişebilir hale getirmişiz. En yakım rakibimizden 7 kat daha fazla yatırım yapmışız. Hem dünyadaki operatörler için hem de Türkiye'deki operatörler için yatırımın toplam gelire oranına baktığımızda, bu rakamları her yerde okuyabilirsiniz, dünyanın sayılı operatörleri arasında bu anlamda Türk Telekom ilk sırayı alıyor. Türkiye'de de yatırımının gelire oranı en yüksek telekom operatörüyüz. Dolayısıyla bunu iddia edenler ya hesap bilmiyorlar ya da art niyetliler. ve aslında bu konuyla ilgili net bir şey söylemek isterim. Ülkeye hizmette bahane üretilmez. Biz bahane üretmek isteniyoruz. Çalışarak Türkiye'nin 2023 ve ötesi vizyonuyla ilgili olarak Türkiye'nin teknolojik ve dijital dönüşümüne hiçbir bahaneye sığınmadan hizmet vermeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Önal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fiber konusundaki yatırımların yetersiz kaldığı konusundaki eleştirilerine ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları bizim için ödev mahiyetinde ve kesinlikle doğru.Türkiye'nin internet penetrasyonunun artırılması ile ilgili çalışmalara hız kesmeden biz dahil bütün operatörlerin büyük çabayla devam etmesi gerekiyor. Verdiğim rakamlar içerisinde bir konuya dikkati çekmek istiyorum. Türkiye'deki toplam internet penetrasyonu son 2 yılda yüzde 47'den yüzde 57'ye geldi. Bunun dünya ortalaması olan yüzde 70'e ulaşması gerekiyor. ve ulaştığımız yerlere mutlaka fiberle ulaşmamız gerekiyor. Bu noktada çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kazı izinleri konusuna değinen Önal, bu konuda Türk Telekom ile diğer operatörler arasında herhangi bir farklılık olmadığını ve tüm operatörlerin aynı haklara ve şartlara sahip olduklarını vurguladı.

"Afet zamanlarında internet üzerinden konuşma teşvik edilmeli"

Önal, İstanbul'da eylül ayındaki depremde operatörlerin bir süre hizmet verememesine yönelik bir soruyu da şöyle yanıtladı:

"Sık sık kamuoyu otoriteleri hem de STK'lar bu konuyla ilgili açıklamalar yapıyorlar. Operatörler de yapıyor. Başlangıçta o açıklamayı hatırlatmak istiyorum. Depremde mobil operatörlerin ses hatlarına normalden 14 katı kadar talep geldi. Dünyada da ülkemizde de bu kadar yüksek bir ses trafiği talebine cevap verecek ve bunu yatırım yaparak karşılayabilecek bir olanak bulunmuyor.

Bu konuda toplumsal bilinci geliştirmek ve internet üzerinden konuşmayı teşvik edecek bir takım bilinçlendirme kampanyaları hem medya mensuplarına hem de bizim operatörlerine ve kamu otoritelerine bu konuda çok önemli görevler düşüyor. Dolayısıyla sabit altyapı omurgasının sahibi telekom şirketi olarak bizler sabit omurgamızın bu tür afet durumlarında nasıl kullanılabileceğine dair konuları hem kamu otoriteleriyle hem de Ar-Ge çalışması yapan arkadaşlarımızla görüşüyoruz."