Türk Telekom Muud'da kasım listesi belli oldu

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud'da kasımda en çok dinlenen yerli "single", Bilal Sonses ile Yıldız Tilbe'nin düeti "Hasbelkader" oldu.

Açıklamaya göre, zengin müzik arşivi, güncellenen akıcı ve dinamik yapısıyla öne çıkan Muud'un en çok dinlenen yerli "single"lar listesinin ilk sırasında, geçen ay çıkış yapan ve o günden bu yana milyonlarca dinleyiciye ulaşan Bilal Sonses ile Yıldız Tilbe'nin düeti Hasbelkader bulunuyor.

En çok dinlenen yerli single'lar listesinde Hasbelkader'i, İkiye On Kala'nın Kafamda Kentsel Dönüşümler şarkısıyla Tuğçe Kandemir ve Özkan Meydan ile Alican Özbuğutu'nun ortak çalışması Kördüğüm takip ediyor. Yerli albümler kategorisinin zirvesinde Sibel Can'ın Hayat albümü yer alırken hemen ardından Zeynep Bastık'ın Akustikler ve Gazapizm'in HİZA isimli çalışmaları sıralanıyor. En çok dinlenen yerli sanatçılar ise İrem Derici, Bilal Sonses ve Irmak Arıcı olarak belirlendi.

Muud'da en çok dinlenen yabancı albümler kategorisinin zirvesinde, ekim ayının sonunda çıkan Ariana Grande'nin 14 şarkılık Positions albümü yer alıyor. R&B ve pop karışımı parçalardan oluşan Positions'ı Sam Smith Love Goes ile The Weeknd ise After Hours albümüyle takip ediyor. Yabancı single'lar ve en çok dinlenen yabancı şarkıcılar kategorilerinin zirvesinde Billie Eilish bulunuyor. Single'larda Eilish'in Therefore I Am parçasıyla ilk sırada bulunduğu listede INNA Nirvana, SAINt JHN da Roses (Imanbek Remix) isimli çalışmasıyla yer alıyor.