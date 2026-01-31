Türk Telekom, TOFAŞ'ı 95-78 Yendi - Son Dakika
Türk Telekom, TOFAŞ'ı 95-78 Yendi

31.01.2026 23:22
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom, TOFAŞ'ı 95-78 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Yener Yılmaz, Duhan Köyiçi, Uğur Akyıldız

Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 8, Ata Kahraman 3, Alexander 12, Trifunovic 8, Simonovic 3, Allman 16, Berkan Durmaz 4, Usher 14, Smith 19, Bankston 8

TOFAŞ: Perez 20, Furkan Korkmaz 14, Lewis 3, Yiğitcan Saybir 6, Tolga Geçim 4, Blazevic 11, Floyd 2, Whaley 6, Kidd 1, Besson 11, Özgür Cengiz

1. Periyot: 26-23

Devre: 42-50

3. Periyot: 69-65

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Türk Telekom, konuk ettiği TOFAŞ'ı 95-78 yendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Türk Telekom 7. dakikada 13-9 öne geçti. TOFAŞ üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla etkili olmaya çalışsa da Türk Telekom, ilk çeyreği 26-23 önde tamamladı.

Tempolu başlayan ikinci çeyrekte TOFAŞ, 16. dakikayı 41-37 üstün tamamladı. Hücumda Besson ve Furkan Korkmaz ile etkili olan konuk takım, son bölümde üçlük atışlardan bulduğu basketlerle soyunma odasına 8 farkla (50-42) önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Smith ve Alexander'in iyi oyunuyla farkı kapatan Türk Telekom, 28. dakikada (65-65) beraberliği yakaladı. Türk Telekom, üçüncü çeyreğin son anlarında hücumda Smith ile bulduğu sayılarla farkı 4'e çıkardı ve final periyoduna 69-65 üstün girdi.

Son periyoda Blazevic'in isabetli dış atışlarıyla başlayan TOFAŞ'a Türk Telekom, hızlı hücumlarla karşılık verdi. Maçın 36. dakikası, 81-68 Türk Telekom'un üstünlüğüyle geçildi.

Son bölümde rahat bir oyun ortaya koyan Türk Telekom, sahadan 95-78 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Türk Telekom, Sigorta, Türkiye, Tofaş, Spor, Son Dakika

