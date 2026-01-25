Türk Tugayı\'nın Kore\'de Kumyangjang-Ni Muharebesini kazanmasının 75\'inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi

Türkiye Muharip Gaziler Derneği tarafından, Türk askerinin Kore Savaşı'nda Çin ordusuna karşı Kumyangjang-Ni Muharebesi'ni kazanmasının 75'inci yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da tören düzenlendi.

Kazım Karabekir Caddesi'ndeki Kore'de Savaşan Türkler Anıtı önünde düzenlenen törende, anıta çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, ardından sırasıyla iki ülkenin milli marşları okundu.

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Yonghyun Nam, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin Kore halkı için yalnızca bir müttefik değil, kan kardeşi olduğunu söyledi.

Yonghyun Nam, "75 yıl önce, Türk Tugayı Kumyangjang-Ni'de eşsiz bir cesaret sergilemiş, savaşın seyrini değiştiren bu büyük zaferle Seul'ün kurtuluşunun yolunu açmıştır. Bugün güçlü ve özgür bir Kore varsa, bu sizin asil fedakarlığınız sayesindedir." diye konuştu.

İki ülke cumhurbaşkanının geçen yıl kasım ayında bir araya gelen stratejik ortaklıkları güçlendirmeye yönelik adımlar attığını anımsatan Yonghyun Nam, savaşın hatırasının yaşatılması için Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını ve iki ülkenin gazileri ile ailelerini yönelik destekleri genişletmesine yönelik işbirliğiyle çalışacağını dile getirdi.

Yonghyun Nam, özgürlükleri için her şeyini feda eden, Kore Savaşı'nın aziz kahramanlarını saygıyla andı.

"Savaşın kaderini ve seyrini değiştirdi"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ise Güney Kore'nin yardım talebi üzerine Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın çağrısına, Amerika Birleşik Devletlerinden sonra savaşa ilk asker gönderen ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Savaşta Türk Tugayları'nın çok sayıda oyalama, taarruz ve savunma muhabereleri icra ederek, bazı noktalarda savaşın kaderini ve seyrini değiştirdiğini vurgulayan Yumuk, 1951'de gerçekleşen taarruzla Çin ordusunun yenilmezliğine son verdiğinin altını çizdi.

Muharebede 1734 Çinlinin hayatını kaybettiğini, 12 Türk askerinin şehit olduğunu belirten Yumuk, "Kumyangjang-Ni Muharebesi Türk askerinin intikam savaşı olmuştur. Aynı düşmanla Kunuri'de karşılaşan Türk askeri, Kunuri'de 218 şehit, 94 kayıp arkadaşlarının intikamını misliyle almıştır." dedi.

Yumuk, savaşta hayatını kaybeden Korelileri ve şehit Türk askerlerini rahmetle, gazileri minnetle andı.

Törende, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun gönderdiği mesajlar da okundu.