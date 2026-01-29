Türk Üniversiteleri QS 2026 Sıralamasında Yükseldi - Son Dakika
Türk Üniversiteleri QS 2026 Sıralamasında Yükseldi

29.01.2026 14:34
Türkiye'den 23 üniversite QS Avrupa Üniversiteleri 2026 sıralamasında ilk 500'e girdi.

(ANKARA) - Quacquarelli Symonds (QS) Avrupa Üniversiteleri 2026 sıralamasında Türkiye'den 23 üniversite ilk 500'e girdi. YÖK Başkanı Erol Özvar, "Üst üste gelen başarılı sonuçlar tesadüf değil. Özellikle son yıllarda üniversitelerimizle birlikte düzenli olarak yürüttüğümüz çalışmaların meyvelerini alıyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden tüm üniversitelerimizi tebrik ediyorum. Bu başarıların artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

QS Avrupa Üniversiteleri 2026 sıralamasında Türkiye'den 23 üniversite ilk 500'e girmeyi başardı. Toplam 103 üniversitesi sıralamalarda yer alan Türkiye, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya gibi köklü yükseköğretim sistemlerini geride bırakarak Avrupa'da en fazla temsil edilen ikinci ülke konumuna yükseldi.

Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan "2026 Alan Bazlı Dünya Üniversiteleri Sıralamaları"nda güçlü performans gösteren Türk üniversiteleri, QS sıralamalarında da yükseldi. 42 ülke ve bölgeden 958 üniversitenin yer aldığı sıralamalarda ODTÜ 116'ncı olarak Türkiye'nin en yüksek dereceli üniversitesi konumuna yerleşti, akademik itibar, işveren itibarı ve uluslararası araştırma ağı göstergelerinde de ülke lideri oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi 124'üncü, Koç Üniversitesi 143'üncü, Sabancı Üniversitesi 148'inci olarak ilk 150 üniversite arasında yer alırken, onları 153'üncü sırada yer alan Boğaziçi Üniversitesi takip etti. Türkiye'den 36 yeni üniversite listeye dahil edildi.

QS Kıdemli Başkan Yardımcısı Ben Sowter, Türkiye'nin geçen yıl 21 olan en iyi 500 üniversite sayısının bu yıl 23'e yükselttiğini belirterek, Türk üniversitelerinin işveren itibarı göstergesinde ivmesini sürdürdüğünü, uluslararası iş birlikleri ve istihdam edilebilirlik odaklı yol haritasının sıralamalardaki yükselişi desteklediğini vurguladı. QS Avrupa Üniversiteleri 2026 sıralamasının, uluslararası yayın sayısı, akademik itibar, atıf sayısı, uluslararası araştırma ağı, sürdürülebilirlik, uluslararası akademisyen sayısı gibi birçok alanın dikkate alınmasıyla oluşturduğunu bildiren Sowter, "Türkiye, on yılın sonuna kadar yükseköğretim sisteminin kalitesini sağlamlaştırmak için iddialı bir yol haritası üzerinde çalışmaktadır. Plan, istihdam edilebilirlik ve becerilerin yanı sıra uluslararası iş birliğini de vurgulamaktadır. Ülkenin yükseköğretim sektörü bu hedefe ulaşırsa, üniversitelerin sıralamalarımızda üst sıralarda yer almaya devam etmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Özvar: "Başarılı sonuçlar tesadüf değil"

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, sonuçların Türkiye'nin yükseköğretimde istikrarlı yükseliş eğilimini sürdürdüğünü gösterdiğini belirtti. Türkiye'nin, Avrupa Yükseköğretim Alanı'na yön veren ülkelerden biri haline geldiğini dile getiren Özvar, "Üst üste gelen başarılı sonuçlar tesadüf değil. Özellikle son yıllarda üniversitelerimizle birlikte düzenli olarak yürüttüğümüz çalışmaların meyvelerini alıyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden tüm üniversitelerimizi tebrik ediyorum. Bu başarıların artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum." dedi.

QS Avrupa Üniversiteleri 2026 Sıralaması'nda ilk 500'e giren üniversiteler ile sıralamaları şu şekilde oldu:

ODTÜ (116), İTÜ (124), Koç Üniversitesi (143), Sabancı Üniversitesi (148), Boğaziçi Üniversitesi (153), Bilkent Üniversitesi (182), Hacettepe Üniversitesi (199), İstanbul Üniversitesi (226), Ankara Üniversitesi (244), Yıldız Teknik Üniversitesi (264), Gazi Üniversitesi (286), Ege Üniversitesi (367), Gebze Teknik Üniversitesi (375), Marmara Üniversitesi (391), İstanbul Gelişim Üniversitesi (441), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (444), Dokuz Eylül Üniversitesi (453), Abdullah Gül Üniversitesi (467), Özyeğin Üniversitesi (467), Erciyes Üniversitesi (471), Anadolu Üniversitesi (476), Bahçeşehir Üniversitesi (480), Selçuk Üniversitesi (495).

