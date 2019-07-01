Son Dakika Haberleri: Türk ve Rus Genelkurmay başkanları arasında İdlib görüşmesi
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Türk ve Rus Genelkurmay başkanları arasında İdlib görüşmesi

1 saat önce

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.

Türk ve Rus Genelkurmay başkanları arasında İdlib görüşmesi, System.String[]
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü. Görüşmede, İdlib'de yaşanan son gelişmeler ile Suriye konusunun ele alındığı bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İdlib gerginliği azaltma bölgesinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ve bölgede istikrarın sağlanması için alınması gereken tedbirler başta olmak üzere Suriye ile ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu."


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:37 Kaynak: DHA
Yaşar Güler, İdlib, Güncel
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