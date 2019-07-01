Türk ve Rus Genelkurmay başkanları arasında İdlib görüşmesi
1 saat önce
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:37 Kaynak: DHA
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
, Rus mevkidaşı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü. Görüşmede, İdlib
'de yaşanan son gelişmeler ile Suriye
konusunun ele alındığı bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı
'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İdlib gerginliği azaltma bölgesinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ve bölgede istikrarın sağlanması için alınması gereken tedbirler başta olmak üzere Suriye ile ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu."
- İstanbul
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