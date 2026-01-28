Türk ve Suriyeli Genelkurmay Başkanları Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin El-Nas ile telefonda görüştü.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'nun Suriye Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin El-Nas'an ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede gündeme ilişkin konuların değerlendirildiği bildirildi. - ANKARA
