Türk ve Suriyeli Genelkurmay Başkanları Görüştü - Son Dakika
28.01.2026 14:28
Org. Bayraktaroğlu, Suriyeli General El-Nas ile gündemi değerlendirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin El-Nas ile telefonda görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'nun Suriye Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin El-Nas'an ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede gündeme ilişkin konuların değerlendirildiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

