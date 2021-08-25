TÜRK YILDIZLARI, ZAFER İÇİN GÖKYÜZÜNDE AY YILDIZ ÇİZDİ - Son Dakika

MİLLİ Mücadele'nin kilit şehri Afyonkarahisar, Büyük Taarruz'un 99. yılını kutluyor. Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızları, Afyonkarahisar semalarında büyük zafer için ay yıldız simgesi çizdi. Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları, Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar semalarında gösteri yaptı. Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi takımı olan Türk Yıldızları, 6 uçağın yer aldığı bir gösteri gerçekleştirdi. Yaptıkları gösteriler ilgiyle izlenen Türk Yıldızları, tarihi Afyon Kalesi ve üzerinde tur atarak gökyüzünde özel ay ve yıldız figürü çizdi. Gösteriler için herhangi bir toplanma alanı oluşturulmazken, Afyonkarahisarlılar evlerinden, Hıdırlık mesire alanından ve yüksek binaların çatılarından gösterileri izledi.