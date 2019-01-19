Son Dakika Haberleri: Türkak, Akreditasyon Hizmeti Veren Tek Kuruluş Oldu

Türkak, Akreditasyon Hizmeti Veren Tek Kuruluş Oldu

1 saat önce

TÜRK Akreditayson Kurumu (TÜRKAK), yapılan kanuni düzenleme ile akreditasyon hizmeti veren tek kuruluş oldu.

Türkak, Akreditasyon Hizmeti Veren Tek Kuruluş Oldu, System.String[]
TÜRK Akreditayson Kurumu (TÜRKAK), yapılan kanuni düzenleme ile akreditasyon hizmeti veren tek kuruluş oldu.

765/2008 sayılı Avrupa Birliği Tüzüğü hükümleri kapsamında Avrupa Akreditasyon Birliği'nde üyesi bulunan ülkelerde uygunluk değerlendirmesi alanında yalnızca bir akreditasyon kuruluşunun hizmet vermesine izin veriliyor. Bu kapsamda ulusal akreditasyon kurumu olan TÜRKAK'ın Avrupa Akreditasyon Birliği ile yapılan Çok Taraflı Tanıma Anlaşması'nın şartlarını sağlayamaması, bunun sonucunda da Türkiye'deki uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin uluslararası tanınırlığının kaybedilmesi söz konusu olacaktı. Yapılan düzenleme ile yasa dışı akreditasyon hizmeti verme teşebbüslerinin önüne geçildi.

TÜRKAK tarafından yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemeyi içeren 7161 sayılı kanunun, 17 Ocak 2019 tarihinde TBMM'de kabul edilerek 18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi. Açıklamada, 'Türk Akreditasyon Kurumuna İlişkin Çeşitli Hükümler Hakkında Kanun'un 22'nci maddesinin, "TÜRKAK, Türkiye'de uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite etmek üzere yetkili tek kurum olup, başka hiçbir tüzel ya da gerçek kişi TÜRKAK'ın görev alanına giren kalibrasyon, deney, tıbbi deney, belgelendirme, muayene, doğrulama, yeterlilik testi sağlama, referans malzeme üretimi, numune alma ve diğer uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite etme konusunda faaliyette bulunamaz, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite edemez, akreditasyonla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak hizmet sunumuna yönelik beyanda bulunamaz." şeklinde düzenlendiği kaydedildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:19 Kaynak: DHA

Avrupa Birliği, Avrupa, Türkiye, Güncel
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